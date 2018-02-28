HÖH, Ankara'daki dernek binasını kapattı

Gazete DuvaR'dan Serkan Alan'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan ve kendilerine Halk Özel Harekatı (HÖH) adını veren derneğin Ankara'daki şube binası kapandı.

Akay caddesi üzerinde açılan şube binasının haberlere konu olmasının ardından faaliyetleri tartışma yaratmış ve dernek hakkında İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmıştı.

Trabzon merkezli kurulan Halk Özel Harekatı adlı dernek İstanbul, Ankara başta olmak üzere 22 ilde şube açtı. İçişleri Bakanlığı'nın hakkında inceleme başlattığı dernek geçtiğimiz günlerde ismini ‘15 Temmuz Birliğini ve Beraberliğini Yaşatma Derneği' olarak değiştirdi.

Adı değiştirilen HÖH'ün Ankara'daki şube binası kapatılarak. HÖH ambleminin olduğu şube tabelasının indirildiği daireye kiralık ilanı asıldı.