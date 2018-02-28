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23:55 28 Şubat 2018
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    Mehmet Parsak

    MHP'li Parsak'tan 'seyyar sandık' savunması: Babaannem de faydalanacak

    © AA/ Murat Kaynak
    Türkiye
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    MHP Afyon Milletvekili Mehmet Parsak, ittifak düzenlemesi yasalaşırsa uygulanmaya başlayacak 'seyyar sandık' uygulamasını babaannesini örnek göstererek savundu. KOAH hastası babaannesinin yatağa bağımlı olduğunu söyleyen Parsak, "Çok sevdiği torunu milletvekili adayı olmuş, seçilmesi de garanti görünüyor ama oyuyla destek vermek istiyor" dedi.

    AK Parti ile MHP'nin ortaklaşarak Meclis Başkanlığı'na sunduğu seçim ittifakını düzenleyen 26 maddelik teklifte, yatağa bağımlı hasta ve engelli vatandaşların seçme hakkını kullanması için seyyar seçim sandığı getiriliyor.

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    Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan teklifin imzacıları arasında bulunan MHP Afyon Milletvekili Mehmet Parsak düzenlemeyi savunurken babaannesini örnek verdi.

    Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, 7 Haziran seçimlerinde ilk kez milletvekili olarak Meclis'e geldiğini anlatan Parsak, seçim günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

    "Değerli milletvekilleri Allah uzun ömürler versin, şu anda 90 yaşında olan bir babaannem var. KOAH hastası, yatağa bağımlı. Çok yaşlı ve hasta olmasına rağmen ve bu durumu rapora bağlanmasına rağmen biz onu, böyle, âdeta kucağımızda arabaya bindirip gene kucağımızda 3 kat yukarıya çıkarıp okulda oy kullandırdık. Neden? Yani çok sevdiği torunu milletvekili adayı olmuş, seçilmesi de garanti görünüyor ama oyuyla destek vermek istiyor. Bunlara dair görüntüleri içimiz sızlayarak seçim akşamları hep beraber izliyoruz. Bu bizim bir problemimiz, çözmeyecek miyiz? Çözüyoruz işte, burada çerçeve 2'nci maddeyle, on yedinci fıkraya yönelik olan bu düzenlemeyle böylesi bir kanayan yarayı ortadan kaldırıyoruz."

    AYRI SANDIK LİSTELERİ OLUŞTURULACAK

    'Seçim ittifakı' teklifi TBMM'ye sunuldu
    © AA/ Murat Kaynak
    'Cumhur ittifakı' teklifinin detayları belli oldu
    Teklif yasalaşırsa ‘seyyar sandık' uygulaması ilk kez hayata geçecek. Detaylarını Yüksek Seçim Kurulu'nun belirleyeceği sisteme göre, ilk olarak bu imkandan yararlanmak isteyen seçmenlerin raporlarıyla başvuruları alınacak. Daha sonra bu durumdaki seçmenler için ayrı sandık listeleri oluşturulacak.

    Seyyar sandık kurulunun oluşumunda, diğer sandık kurullarına ilişkin esaslar geçerli olacak. Oluşturulan seyyar sandık kurulları ellerinde sandık listedeki yatağa bağımlı seçmenlerin ayağına götürecek. Ancak bu uygulamada oy gizliliğinin nasıl sağlanacağı tartışma konusu.

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    Etiketler:
    cumhur ittifakı, AK Parti, MHP, Mehmet Parsak, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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