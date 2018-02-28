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23:55 28 Şubat 2018
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    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

    Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim

    © AA/
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçilirse Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Ankara'ya davet edeceğini söyledi. Perinçek, "Türkiye'de Suriye düşmanı, Beşar Esad'a katil diyen bir iktidar vatan savaşında başarılı olamaz" dedi.

    Aydınlık'ın haberine göre, Ulusal Kanal canlı yayınında vatandaşların sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a 'katil' diyerek İsrail'e hizmet ettiğini ifade etti.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
    © Fotoğraf: DHA
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    Perinçek, Doğu Guta'yla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:

    "Doğu Guta'da nedir? İsrail'in ve ABD'nin Suriye'ye karşı çeşitli tertipleri var. İsrail zaten haksız olarak Golan tepelerini yaylasını işgal etmiş. Çok stratejik su kaynakları orada. Burdan bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. Tayyip Erdoğan, Beşar Esad'a katil diyerek İsrail'e hizmet ediyor. Güneyde İsrail, kuzeyde de bölücü terör örgütleri bu bölünme projesine hizmet ediyor. Türkiye'de Suriye düşmanı, Beşar Esad'a katil diyen bir iktidar vatan savaşında başarılı olamaz. Vatan Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak. Beşar Esad'ı Türkiye'ye davet edip el sıkışacağız. Terörün belini kıracağız."

    'KHK İLE ABD ÜSLERİNİ BOŞALTACAĞIZ'

    Perinçek, "İktidara geldiğinizde ABD üslerini KHK ile kapatacak mısınız?" sorusuna, "Biz hangi gelenekten geliyoruz? 1970'li yıllardan bu yana ABD üslerinin kapatılması için kapılarına dayanan bir gelenekten geliyoruz. İktidara geldiğimiz zaman ABD üslerini kapatarak onları gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. İktidara geldiğimiz zaman çıkartacağımız bir KHK ile ABD üslerini terk etmesi için bir hafta en fazla 10 gün süre vererek boşaltacağız."

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    Vatan Partisi lideri, "Cumhurbaşkanı olduğunuzda Suriye ile tek devlet olacak mıyız?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

    "6 kişilik bir heyet halinde Suriye'ye davet edilmiştik. Sayın Esad o dönem Moskova'daydı. Geleceğimiz zaman son bir yemek yedik. Orada bize Esad'ın bir mesajını ilettiler. Size şunu teklif ediyoruz, ek bir devlet olarak birleşelim. Atatürk'ün 1920-21 yılında Türkiye, Irak ve Suriye bir ortak devlet projesi var. Suriye ve Irak devletleri bağımsızlıklarını kazandığı zaman bir konfederasyon içinde tek devlet olma projesi var. Vatan Partisi'nin Batı Asya Birliği diyoruz. Türkiye beş ülke, beş deniz diye Sayın Esad da savunuyor. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Lübnan, Azarbaycan bir araya gelme projemiz var. Bütün peygamberlerin doğduğu bu topraklarda yaşayanların bir araya gelmesiyle ABD nüfusu kadar yeni bir ülke yeni bir güç ortaya çıkacaktır."

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    Etiketler:
    cumhurbaşkanlığı seçimi, Recep Tayyip Erdoğan, Beşar Esad, Doğu Perinçek, İsrail, ABD, Türkiye, Suriye
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