Abdullah Gül'den 28 Şubat mesajı: Hâlâ 600'e yakın mahkum var

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Şubat döneminde brifinglerle yönlendirilen mahkemelerin adil yargılama ilkesinden uzaklaşarak birçok kişiye ölçüsüz cezalar verdiğini ifade etti. Gül, mahkemelerde yargılanan 600 kişinin hâlâ mahkum olduğunu belirtti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Şubat mağdurlarına yeniden yargılanma yolu açılması önerisinde bulundu.

Gül, 28 Şubat'ın 21. yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

Bunlardan 600’e yakını hala mahkum. Mahkemeler yeniden yargılanma yolunu bu kişilere açarsa haksızlıkların geç de olsa telafisine imkan vermiş olurlar. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) February 28, 2018

​"Bugün 28 şubatın üzerinden yirmi yıl geçti. O zamanki olağanüstü dönemde brifinglerle yönlendirilen ve adil yargılama ilkesinden uzaklaşan mahkemeler birçok kişiye çok ölçüsüz cezalar verdiler.

Bunlardan 600'e yakını hâlâ mahkum. Mahkemeler yeniden yargılanma yolunu bu kişilere açarsa haksızlıkların geç de olsa telafisine imkan vermiş olurlar."