YKS kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunu, http://www.osym.gov.tr internet sitesinde yayımladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 1-21 Mart tarihleri arasında alınacak. Ücret ödeme için son gün ise 22 Mart.
SINAV TARİHLERİ VE SÜRELERİ
- YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 23 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
- YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 24 Haziran 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakika
- YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 24 Haziran 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika
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