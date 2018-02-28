Kalın: 700 sivil Erdoğan'ın talebinden bir hafta sonra Doğu Guta'dan tahliye edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Putin'in, Doğu Guta'yla ilgili açıklamasına yönelik, "Bu daha önce Cumhurbaşkanımızın yaklaşık bir ay önce talep ettiği bir konuydu. 700 kadar sivilin tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilmesiyle ilgiliydi. Bu sivilleri çıkarttıklarını ifade ettiler. Ama Türkiye'ye gelmedi onlar, Güney Şam'a gönderildiğini bize bildirdiler o zaman" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Putin'in Doğu Guta'yla ilgili açıklamasına yönelik konuştu https://t.co/0qErzYCNh6 pic.twitter.com/mXAvDDCRJw — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 28 February 2018

​'BEKLENTİMİZ ONLARIN TÜRKİYE'YE GELMESİYDİ'

Kalın, "Bizim ilk talebimiz onların Türkiye'ye getirilmesiydi ama Güney'e gittiklerine dair bize bilgi geldi. Cumhurbaşkanımızın ilk talebinden sonra yaklaşık bir hafta sonra bu grup çıktı. Türkiye'ye gelmediği için onlar biz özel olarak paylaşmadık. Çünkü beklentimiz onların Türkiye'ye gelmesiydi. Ama Sayın Putin yeni açıklıyor" dedi.

'TEDAVİ AMAÇLI ONLARI ALMAYA HAZIRIZ'

Türkiye'ye getirilmeleri konusundaki talebin devam edip etmeyeceğine yönelik soruya ise Kalın, "Biz yine yeni sivillerin gelmeleri halinde, tedavi amaçlı onları almaya hazırız. Kızılay üzerinden getirmek için gerekli hazırlıkları yapmıştık zaten. Olması durumunda yine onları getirmeye hazırız" diye konuştu.

Putin, Rusya'nın Şam'ın dışındaki Doğu Guta bölgesinden oldukça büyük bir grup sivili tahliye etmeyi başardığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahliye anlaşmasına varılmasına yardımcı olduğunu söylemişti.

Putin, "Daha önce bunu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle ve kendisiyle sağladığımız mutabakatla gerçekleştirdik. Oradan oldukça büyük bir grubu tahliye etmeyi başardık. Ancak ikinci grubu tahliye etmeyi başaramadık, zira militanlar buna izin vermedi" demişti.