İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Sosyal medya kullanıcıları Avcılar, Bahçeşehir, Bağcılar, Beylikdüzü gibi semtlerden kar fotoğrafları paylaştı.
İstanbul’a kar yağmaya başladı… Filtresiz kar fotoğrafları… Az önce çektim #istanbul #kar pic.twitter.com/m61GaJmYND— NyzDlk (@nyzdlk) 28 February 2018
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul'da akşam saatlerinden yarın sabah ilk saatlere kadar hafif kar yağışı görüleceği tahmin edilmektedir. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır."
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