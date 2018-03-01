TRT: Şarkıcıları yasaklamadık, şarkıları yasal zorunluluktan yayınlayamadık

TRT, yönetiminin 2016 yılında yasakladığı şarkıların ortaya çıkmasından sonra bir açıklama yaptı. Açıklamada 'haberlerin tam olarak gerçeği yansıtmadığı' iddia edilirken, eserlerin yasal gerekçelerle yayınlanmadığı ifade edildi. TRT'nin sosyal medya hesaplarında da şarkıları yasaklı listede olan sanatçıların eserleri paylaşıldı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in sorusuyla TRT yönetiminin 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkıyı yasakladığı ortaya çıktı. Söz konusu listede Nazan Öncel, Nükhet Duru, Onur Akın, Sıla, Bengü, Berkay, Demet Akalın, Hüsnü Arıkan gibi Türkiye'nin en popüler isimleri yer alıyor.

TRT'nin 'Haberler tam olarak gerçeği yansıtmıyor' ifadesini içeren açıklamasında eserlerin yasal gerekçelerle yayınlanmadığı bildirildi.

Şarkıcıların yasaklı olmadığını belirten TRT'nin açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'TRT'nin yasakladığı şarkılar' haberleri gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/3itHgicksC — TRT Kurumsal (@TRTKurumsal) 28 Şubat 2018

Sigara ve alkol tüketimini özendirecek, çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek ve terör propagandası barındıran tüm içerinlerin denetlenip ve yayınlanmaması sadece TRT'nin değil tüm yayıncı kuruluşların uymakla yükümlü olduğu yasal bir zorunluluktur.

Her sanatçımızı çok seviyor, hepsine kanalımızda yer verirken çok mutlu oluyoruz! 🤗 🎧 pic.twitter.com/LuENljgVjW — TRT Müzik (@trtmuzik) 28 Şubat 2018

TRT'de 2016 yılında konusunun uzmanları tarafından denetlenen 32.848 program içerisinden sadece 2 TV programı, 30 TV reklam spotu, 8 radyo reklam spotu ve 208 müzik eseri yasal gerekçelerle yayınlanmamıştır.

Yasaklı olduğu iddia edilen değerli sanatçılarımız, şu an #Klipark'ta TRT Müzik'te. 🎧🎤 pic.twitter.com/NIwD9WO1wf — TRT Müzik (@trtmuzik) 28 Şubat 2018

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun günümüzde bir sanatçıyı yasaklaması söz konusu değildir ve ismi geçen sanatçıların eserleri TRT'nin değişik mecralarında halen yayınlanmaktadır."