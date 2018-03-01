Sivas Belediyesi yolunu açtı: Bilgisayar başında Fatiha dönemi

e-Devlet üzerinden açılan soy ağacı bilgi sistemi yoğun ilgi görürken birçok kişi ismini bile duymadıkları akrabalarından haberdar oldu. Sivas Belediyesi de akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği bir yazılım ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Bu yazılım ile yakınlarının mezar yerini bilmeyenler, internet üzerinden mezar yerlerini öğrenebiliyor.

Hürriyet'in haberinde vatandaşların akrabalarının mezarının resmini gördüğü ve ekran başından Fatiha okuyabildiği bilgisine yer verildi.

Sistemde Sivas’ın en büyük mezarlıklarından biri olan Tekke Mezarlığı verileri mevcut. İsteyenler, mezarlık.sivas.bel.tr isimli web sitesine girip, kimlik numarası, mevta numarası, ad, sokak, anne veya baba isimlerini girerek mezar yerlerini tespit edebiliyor