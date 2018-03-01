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    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

    Bozdağ: Bizim değerlendirmelerimize göre Zeytin Dalı, ateşkesin kapsamı dışında

    © AA/ Metin Aktas
    Türkiye
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    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) alınan 'Suriye'de ateşkes' anlaşmasının dışında olduğunu söyledi. Bozdağ, "BMGK kararı Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı etkilemeyecektir. Çünkü bizim değerlendirmemize göre Zeytin Dalı Harekatı bu kapsamın dışındadır" ifadesini kullandı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
    © AP Photo/ Alex Brandon
    ABD: Ateşkes tüm Suriye'de geçerli, Türkiye BM'de kabul edilen tasarıyı iyi okumalı
    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'de ateşkesle ilgili alınan karar için "Ateşkes tüm Suriye'de geçerli, Türkiye'nin BMGK'da kabul edilen tasarıyı iyi okuması lazım" dedi.

    'ONLAR İYİ OKUSUN'

    Bu ifadelere cevap veren Bozdağ da ateşkesin Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı engellemediğini söylerken "Biz kararı okuduk, iyi okuduk. Sayılan yerler arasında Afrin yok. DEAŞ'la ve bununla alakalı örgütler bu ateşkesin dışındadır. Bizim okumamız açıktır. Eminim Amerikan sözcüleri kendileri iyi okumuyor demektir. Bir daha okumalarında fayda var. Bu karar Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı etkilemeyecektir. Çünkü bizim değerlendirmemize göre Zeytin Dalı Harekatı bu kapsamın dışındadır" dedi.

    'YOK, YOK, YOK'

    Bozdağ, erken seçim iddiaları için de "Daha önce bir kere erken seçim oldu, esasında çaresizlikten alınmış bir çare seçimidir. Türkiye'nin önünü açmak için yapılan bir seçimdi. Erken seçim yoktur, vaktinde seçim vardır. Bunu daha kaç defa tekrar edeceğiz. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz. AK Parti'nin geleneğinde vaktinde seçim vardır. Bu geleneğe alışmayanlar, bu geleneğe alışsalar iyi olur. Seçim vaktinde olacaktır. Herkes planını ona göre yapsın" dedi.

    Mikrofon, şarkı yarışması
    © AFP 2018/ Mandel Ngan
    TRT: Şarkıcıları yasaklamadık, şarkıları yasal zorunluluktan yayınlayamadık
    'BAŞKA KANALLAR DA TRT GİBİ YAPMALI'

    Bozdağ, TRT'de yasaklanan şarkılar için de şunu söyledi:

    Bu haberi yapanlar kasıtlı haber yapıyor. Kanunlara göre sigara vs. bazı şeylerle ilgili tedbir alması görevidir. Geçen yıl da, bir önceki yıl da aynısını yaptı. Bunu diğer televizyonların da yapması gerekiyor. Sanki ilk kez yapıyormuş gibi kamuoyuna takdim etmek kanun dışı sansür gibi takdim etmek ahlaksızlıktır. TRT görevini yapıyor. TRT'nin kanun yetkisini yerine getirmesini suç gibi görmek büyük bir ahlaksızlıktır."

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    Etiketler:
    Erken seçim, Zeytin Dalı Harekatı, TRT, Bekir Bozdağ, Afrin, Suriye, Türkiye, ABD
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