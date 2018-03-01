İstifa eden Akit TV sunucusu: Bu ib.eler vatan için ölmez

İstanbul'un üç semtini hedef gösteren Akit TV'nin eski sunucusu Ahmet Keser'in, daha önce de Cihangir'de yaşayanları kastederek, "Anadolu insanı vatanı için ölür ama bu ib.eler ölmez" dediği belirtildi.

Akit TV'deki 'Gün Başlıyor' programında "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler… Di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Keser'in 30 Ocak'ta benzer sözler söylediği ortaya çıktı.

Sarf ettiği çirkin sözleri ile herkesin tepkisini çeken AKİT TV'nin sunucusunun yeni sözleri ortaya çıktı: "Bu ib.eler vatan için ölmez…"https://t.co/lSQ5aTyPZS pic.twitter.com/Tp2NkUHZNA — Sözcü (@gazetesozcu) March 1, 2018

​Sözcü'nün haberine göre, Keser'in aynı programda, İstanbul'un Cihangir semtinde yaşayanları kastederek, "Anadolu insanı vatanı için ölür ama bu ib.eler ölmez" dediği belirtildi.

Afrin'deki sivil ölümü iddialarına tepki gösterirken, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler… Di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" diyen Keser'in sözleri kamuoyunda büyük tepki çekmiş, hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten soruşturma başlatılmıştı. Akit TV de Keser'in görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.