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    Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılış

    'Yavuz Sultan Selim Köprüsü Çinlilere satılıyor'

    © AA/ Hakan Göktepe
    Türkiye
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    Astaldi ve IC Yatırım Holding'in ortak girişim şirketinin, aralarında Çinli şirketlerin de olduğu yatırımcılarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin satışı için görüştüğü ileri sürüldü.

    Bloomberg'in haberine göre, Astaldi SpA ve IC Yatırım Holding A.Ş.'nin ortak girişim şirketi, aralarında Çinli şirketlerin de olduğu yatırımcılarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin satışı için görüşüyor. Konuya yakın dört kişinin verdiği bilgiye göre ortak girişim şirketinin yüzde 20'sine sahip olan Astaldi hisselerinin tamamını satmayı planlıyor. IC Yatırım'ın birimi IC İçtaş ise yüzde 80 oranındaki payından Astaldi ile eşdeğer oranda satış yapacak.

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    © AA/ Yunus Okur
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    ŞİRKETLER AÇIKLAMA YAPMADI

    IC Yatırım Holding ve Astaldi yorum yapmadı. Bir kaynağa göre Astaldi daha önce de IC İçtaş'a hisselerinin bir kısmını satmış; payını yüzde 36'dan yüzde 20'ye düşürmüştü. Kurumların geçen yıl bu işleme aracılık etmeleri için Morgan Stanley ve Citigroup'u yetkilendirdiği belirtilmişti.

    KREDİ REFİNANSMANI

    İki kaynak, ortak girişimin aynı zamanda 2022 vadeli 2,3 milyar dolarlık krediyi refinanse edecek 8 yıl vadeli 3,2 milyar dolarlık kredi için Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) ile görüştüğünü de söyledi. Çinli kreditörlerin yanı sıra başka finansal kurumlar da kredi paketine katılabilir. Bir ICBC sözcüsü konu hakkında yorum yapmadı.

    Resmi adı IC İçtaş Astaldi 3. Boğaz Köprüsü Yatırım ve İşletme A.Ş. olan ortak girişim 2012 yılında köprünün işletme hakkını kazanmıştı.

    'HAZİNEYE FATURASI 417 MİLYON TL'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/
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    Sözcü'nün haberine göre, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar yap-işlet-devret projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, zarar ettikleri açıklanan Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nden sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de garanti araç rakamlarına ulaşılamadığını ve bu durumun Hazineye 417 milyon TL yük getirdiğini söyledi.

    Akar, günlük 135 bin, yıllık 49 milyon 275 bin araç garantisinin verildiği köprüden 2017 yılında sadece üçte bir, yani 15 milyon 33 bin araç geçişinin olduğunu belirterek bunun da hazineye faturasının 417 milyon TL olduğunu söyledi.

    Etiketler:
    Bank of China, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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