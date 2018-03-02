Evlenme oranı düştü, boşanmalar arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı önceki yıla göre yüzde 4.2 azalarak 569 bin 459'a geriledi. Kaba evlenme hızı binde 7.09 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1.8 artarak 128 bin 411'e yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 1.6 oldu.
Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27.7, kadınlar için 24.6 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3.1 oldu.
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Yabancı gelinlerin sayısı 2017'de 20 bin 972 olarak kaydedilirken, toplam gelinlerin yüzde 3.7'sini yabancılar oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 19.4 ile Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 13.3 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 12.4 ile Alman gelinler izledi.
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Kaba boşanma hızı 2017'de en yüksek il, binde 2.57 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2.51 ile Antalya ve Muğla izledi. Kaba boşanma hızı en düşük il ise binde 0.2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0.21 ile Bitlis, binde 0,22 ile Şırnak takip etti.
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