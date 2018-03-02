Yıldırım: Zeytin Dalı, Afrin'le sınırlı değil

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik 20 Ocak'tan bu yana devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın 'terör örgütünün tamamen yok edilinceye dek süreceğini' söylerken "Bu harekatı Afrin'le sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir" dedi ve Menbiç'e harekat sinyali verdi.