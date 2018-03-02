Yıldırım: Zeytin Dalı, Afrin'le sınırlı değil

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu ve Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili özetle şunları söyledi:
- Afrin'de güzel vatanımızın müdafaası için terörle amansız mücadele veren Mehmetçiğe buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. 81 milyon vatan evladı duasıyla yanlarındadır, onların destekçileridir. Bu uğurda şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum.© AA/ İsa Terli
- Uluslararası hukuktan ve meşru haklarımızdan kaynaklanan bu harekat, sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün herhangi bir miat söz konusu değildir. Miat ve süre ancak ve ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine bağlıdır. Bu harekatı Afrin'le sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir.
Yıldırım, sözlerinin devamında da şu şekilde konuştu:
- Büyük bir azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Son 16 yılda Türkiye'yi tam 3 kat büyüttük. Bugün her şehrimizde üniversite var. Üniversitelerimizde yaklaşık 8 milyon gencimiz, eğitim öğretim görüyor. Bu sayı birçok ülkenin nüfusundan bile fazla. Vesayet odaklarının tarihe karıştığı bir devletin subaylarısınız. Hiçbir zaman unutmayın ki, taşıdığınız emanet ve sorumluluk vatandaşımıza aittir. Bu cennet vatan bugünlere hiç de kolay gelmedi. Sizler ülkemiz için güvenli bir geleceğin inşasında görev alacaksınız. Bilgi üreten, görev üreten Türkiye muasır medeniyetler seviyesine daha kolay yürüyecek.
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