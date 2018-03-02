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    Binali Yıldırım

    Yıldırım: Zeytin Dalı, Afrin'le sınırlı değil

    © AA/ Evrim Aydın
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (353)
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    Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik 20 Ocak'tan bu yana devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın 'terör örgütünün tamamen yok edilinceye dek süreceğini' söylerken "Bu harekatı Afrin'le sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir" dedi ve Menbiç'e harekat sinyali verdi.

    Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu ve Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili özetle şunları söyledi:

    • Nurettin Canikli
      © AA/ İsa Terli
      Canikli: Afrin'de bugüne kadar 41 askerimiz şehit oldu
      Afrin'de güzel vatanımızın müdafaası için terörle amansız mücadele veren Mehmetçiğe buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. 81 milyon vatan evladı duasıyla yanlarındadır, onların destekçileridir. Bu uğurda şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum.
    • Uluslararası hukuktan ve meşru haklarımızdan kaynaklanan bu harekat, sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün herhangi bir miat söz konusu değildir. Miat ve süre ancak ve ancak terör örgütünün tam anlamıyla yok edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine bağlıdır. Bu harekatı Afrin'le sınırlı olarak düşünmemiz de söz konusu değildir. 

    Yıldırım, sözlerinin devamında da şu şekilde konuştu:

    • Milli Savunma Bakanlığı
      © AA/
      Milli Savunma Üniversitesi'ne 232 bin kişi başvurdu
      1795'te kurulan 1834'te Mektebi Harbiye adını alan bu kurum silahlı kuvvetlerimizin en üst düzey ihtisas ve eğitim kurumudur. Üniversiteler, evrensel kültürle bilginin birleştirildiği yerlerdir. Üniversitelerimizin önemi son derece açıktır. Ülkemizin kalkınması, üniversitelerimizin bilgi üretmesine ihtiyaç var. Bu anlayışla gençlerimize güvenli bir gelecek hazırlamak, geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak için hükümetimiz olarak büyük reformlar gerçekleştirdik. Eğitimde fırsat eşitliğinin temin edilmesi için üniversitelerimize özel bir önem verdik. 
    'SON 16 YILDA TÜRKİYE'Yİ 3 KAT BÜYÜTTÜK'
    • Büyük bir azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Son 16 yılda Türkiye'yi tam 3 kat büyüttük. Bugün her şehrimizde üniversite var. Üniversitelerimizde yaklaşık 8 milyon gencimiz, eğitim öğretim görüyor. Bu sayı birçok ülkenin nüfusundan bile fazla. Vesayet odaklarının tarihe karıştığı bir devletin subaylarısınız. Hiçbir zaman unutmayın ki, taşıdığınız emanet ve sorumluluk vatandaşımıza aittir. Bu cennet vatan bugünlere hiç de kolay gelmedi. Sizler ülkemiz için güvenli bir geleceğin inşasında görev alacaksınız. Bilgi üreten, görev üreten Türkiye muasır medeniyetler seviyesine daha kolay yürüyecek. 

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (353)
    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Binali Yıldırım, Afrin, Türkiye
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