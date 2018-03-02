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    Türkiye'de darbe girişimi

    15 Temmuz mağdurlarına 184 milyon TL tazminat ödendi

    Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yılı faaliyet raporuna göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren 182 sivil, 2 bin 626 yaralı ve 100 malul için 183 milyon 805 bin 112 lira tazminat ödendi.

    İçişleri Bakanlığı 2017 yılı faaliyet raporunda, bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilere yer verildi. Buna göre, Bakanlıkça 5233 sayılı 'Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girdiği 2004'ten bu yıl başına kadar oluşan zararların karşılanması amacıyla, 440 bin 485 başvuru yapıldı. Başvurulardan 239 bin 743'ü olumlu sonuçlanırken, 174 bin 526'sı reddedildi.

    Emniyet mensupları
    © AA/
    Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz ile ilgili tazminat davası açtı
    Komisyonlarca bugüne kadar olumlu sonuçlandırılan başvurular için vatandaşlara ödenmek üzere talep edilen 4 milyar 257 milyon 373 bin 45 liradan, 4 milyar 109 milyon 625 bin 255 lirası ilgililere ödendi.

    Bakanlık tarafından geçen yıl 2330 sayılı "Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında 160 talep dosyası incelendi. Bu dosyalar hakkında ilgililere 7 milyon 532 bin 973 lira tazminat ödenmesine karar verildi.

    Ayrıca 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında mağdur olan siviller ve görevlilerle ilgili olarak, aynı kanun kapsamında, dosyası Bakanlığa intikal eden hayatını kaybeden 182 sivil, 2 bin 626 yaralı ve 100 malul için toplam 183 milyon 805 bin 112 lira tazminat ödendi.

    59.402 KİŞİ TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANDI

    Çavuşoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sultan 2. Abdülhamid’in vefatının 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma etkinliklerine katılmak üzere İstanbul’da bulunan Osmanlı Hanedanı ailesiyle kahvaltıda bir araya geldi.
    © AA/
    Çavuşoğlu: Abdülhamid’in torunlarına vatandaşlık vermek isteriz
    Geçen yıl 2 bin 414'ü doğumla, 56 bin 988'i yetkili makam kararıyla sonradan olmak üzere 59 bin 402 kişi Türk vatandaşlığı kazanırken, 25 bin 907 kişi ise Türk vatandaşlığını kaybetti. Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca teklif edilen 258 kişinin Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine ilişkin işlemler devam ediyor.

    Vatandaşlık hizmetleri kapsamında geçen yıl 1278 Ahıska Türkü, Türk vatandaşlığını kazandı. İskanlı göçmen olarak kabulüne karar verilen 300 Ahıska Türkü ailenin, il göç idaresi müdürlüklerinde işlemleri devam ediyor.

    15 MİLYONUN ÜZERİNDE KİMLİK KARTI VERİLDİ

    Yeni kimlik kartları
    © AA/
    50 binden fazla muhtara tek tip kimlik kartı
    Geçen yıl 15 milyon 783 bin 707 adet Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu alınırken bunlardan 15 milyon 262 bin 321'i sonuçlandırılarak kartları vatandaşlara teslim edildi.

    Ayrıca doğum, kayıp, geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kimlik kartı kullanılamayacak durumda olduğu için başvuruda bulunan 4 milyon 776 bin 310 vatandaşa, geçici kimlik belgesi verildi.

    İlgili konular:

    Darbe girişimi mağduru 881 kişiye tazminat ödenecek
    Darbe girişiminde ölen ve yaralananlara ödenecek tazminat ve maaş tutarları belli oldu
    'Darbe girişiminde şehit olanların yakınlarına verilecek tazminat 327 bin TL'yi bulacak'
    Etiketler:
    Akıllı Kimlik Kartı, vatandaşlık, tazminat, 15 Temmuz darbe girişimi, İçişleri Bakanlığı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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