EGM: Aranan 2138 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ile başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla ülke genelinde dün eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10' gerçekleştirildi.

© AA/ Hikmet Faruk Başer İstanbul'un 39 ilçesinde polis denetimi

Uygulama kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı bulvar, cadde, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde yayalara yönelik biri risk analizini yapabilen ve suçlu profilini tanıyan seçici, 4'ü kontrol görevlisi olmak üzere 5 kişilik ekipler görev aldı.

Ekiplerce 4639 noktada mobil tablet PC cihazları üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Uygulama kapsamında 625.938 kişi kontrolden geçirildi. Aranan 2138 zanlı yakalandı, 189 kişi çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Trafik ekiplerince 154.11 araç kontrol edildi. Aranan 158 araç ele geçirildi, 995 araç trafikten men edildi. Eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle adli, idari ve trafik yönünden 1 milyon 785 bin 912 lira cezai işlem uygulandı.