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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan parti üyelerine: Benim konuşmalarımı izleyin, söylem birliği sağlamamız lazım

    © Fotoğraf: CHP
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gelecek hafta yapılacak olan 19. Olağanüstü Kurultayı'nda değişecek tüzük hakkında "Ben de ön seçim istiyorum, seçmeye meraklı değilim. İsterim ki her ilde ön seçim olsun" dedi. Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde söylem birliğine dikkat çektiği de ifade edildi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Evrim Aydın
    CHP'nin tüzük taslağı: Cumhurbaşkanı adayı halka sorulabilir
    Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, kurultayla ilgili görüşlerini almak için 81 il başkanını Ankara’da topladı. 

     9-10 Mart tarihlerinde ele alınacak tüzük değişikliği taslağının masaya yatırıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu'nun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

    “Bu bir taslaktır, herkesin düşüncelerini alıyoruz. Geçen seçimlerde 55 bölgede ön seçim yaptık, yine ön seçim yapacağız. Ben aday belirleme hakkımı daha önceki seçimde doğru düzgün kullanmadım. Merkezi yoklamayı da doğru bulmuyorum. Ben de ön seçim istiyorum, seçmeye meraklı değilim. İsterim ki her ilde ön seçim olsun. Ama üyelik yapımız buna uygun değil. Bazı illerde ön seçim yapıyoruz ama en büyük ilçeden bir tane temsilci olmuyor. Bu nedenle bir kontenjan kullanmak istiyoruz. Ama rahatsızlık varsa onu da kaldırırız. Mevcut tüzükten geriye gitmek olmaz."

    Toplantının sonunda il başkanlarına hitap eden Kılıçdaroğlu’nun partide söylem birliğinin öneminden bahsederek, “Parti üyelerinize benim konuşmalarımı izletin. Tekrar tekrar izletin. Söylem birliğini sağlamamız lazım” dediği ifade edildi.

    Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre de İl başkanlarına kanaat önderleriyle, sendikalarla ve sivil toplum örgütleriyle iletişim kurulması talimatını veren Kılıçdaroğlu, “Genel merkez ile onlar arasındaki diyaloğun gelişmesine yardımcı olun” dedi. Zamanın az kaldığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Yerel seçimlerde adaylarla ilgili neyin en doğru olacağını en iyi örgütler bilir. İl örgütlerini devre dışı bırakan bir uygulama düşünmüyoruz. Gerekirse bunun tüzükte de altını çizeriz. 2019’a giden süreçteki ilk başarımızı yerel seçimlerde kanacağız” dedi.

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    Etiketler:
    Tüzük kurultayı, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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