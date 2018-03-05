Esenyurt Belediyesi'nde kadın cinayeti

Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında bir kişinin eski sevgilisini vurarak intihar ettiği öğrenildi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, pompalı tüfekle belediye binasına geldi. Çevredekileri silahla korkutan zanlı, belediyede çalıştığı öğrenilen eski sevgilisi M.B.'yi alıkoyarak bir odaya kapattı. Burada eski sevgilisini öldüren zanlı, daha sonra intihar etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

BELEDİYE: SALDIRI KURUMUMUZA DEĞİL

Bu arada Esenyurt Belediyesi'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli M.B. (42), B. Ö. adlı kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir."