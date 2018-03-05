AA: Türkiye, Almanya'dan Salih Müslim'in iadesini istedi

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye'nin Almanya'dan eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim için geçici tutuklama ve iade talebinde bulunduğunu duyurdu.

AA'nın diplomatik kaynaklardan aldığını ifade ettiği habere göre Ankara, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13 Mart 2016'da Ankara'da Kızılay Güvenpark'taki otobüs duraklarında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 349 kişinin yaralandığı terör saldırısı sanıklarından Müslim'in iadesine ilişkin Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılması kararını Alman yetkililere iletti. Alman yetkililere cuma günü iletilen mahkeme kararında Müslim'in geçici tutuklanması ve iadesi talebinde bulunuldu.

Müslim, Çekya'da gözaltına alındıktan 2 gün sonra serbest bırakılmış ve en son olarak Berlin'de PYD destekçileri tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılmıştı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Salih Müslüm hakkında Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 26 Şubat'ta görülen davada da yeni bir 'kırmızı bülten' talepnamesi düzenlenmesine karar vermişti.

'HER ÜLKEDE BİR YARGI DOSYASI'

Hem büyükelçilik hem de istihbarat görevlilerinin takibindeki Müslim’le ilgili gittiği her ülkede bir yargı dosyası açılması planlandığı belirtilmişti.