AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Abdullah Gül söylentileri, CHP'nin acziyetini gösteriyor

Turan, seçim ittifakı teklifi görüşmelerinin geçen hafta başladığını ancak CHP'nin çalışma yapmak için ek süre istemesi nedeniyle bu haftaya ertelendiğini hatırlattı.

Teklifin görüşmelerinin bugün başladığını belirten Turan, şöyle devam etti:

'AYLARCA ÜZERİNE KONUŞACAK LÜKSÜMÜZ YOK'

"Ümit ediyorum bugün yarın bu kanun teklifine ilişkin komisyon müzakereleri biter. Haftaya pazartesi günü Genel Kurul görüşmelerine başlarız. Komisyonda veya Genel Kurulda makul, anlaşılır, sisteme katkı sağlayan değişiklikler varsa bunlar değerlendirilir.

Türkiye'nin demokratikleşmesinde, seçim sisteminin daha şeffaf, daha adil, daha uygulanabilir olmasında bir adım daha atılmış olur. Tüm dünyaya, tüm demokratik ülkelere örnek bir ittifakı da içerisinde barındıran bir teklif. Bu düzenleme üzerinde günlerce, aylarca konuşacak bir lüksümüz yok. Ülkemiz etrafındaki sorunlar, ekonomik beklentiler, diğer kanun teklifleri… Bunları değerlendirdiğimizde bir an önce bu kanun teklifimizin usule, iç tüzüğe uygun şekliyle Genel Kurulda yasalaştırıp, normal gündemimize devam etmemizde fayda var."

'ABDULLAH GÜL'E 7-8 SENE ÖNCE SAVAŞIRCASINA KARŞI ÇIKTILAR'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olacağı yönündeki iddialara değinen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP içerisinde 'Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin adayı olsun' diyen var, 'CHP'nin adayı olsun' diyen var, 'Tekrar aday olsun' diyen var, 'İttifak yapalım' diyen var, 'Yapmayalım' diyen var. Biz bunlara cevap yetiştirmekten yorulduk. Bir CHP'li vekilin, 'Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına oy veririm' demesi aslında bizim için anıtı dikilecek bir yaklaşım. Çünkü biz Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığından sonra CHP'nin nasıl resepsiyonlara gelmediğini, nasıl o zamanki sayın Cumhurbaşkanının eşinden dolayı iftiralar, hakaretler yaptığını biliyoruz. Demek ki onlar da makulleşiyor ki 'Yasal zeminde kimin hakkı varsa destek olurum' diyor ancak CHP'nin bir an önce toparlanması gerekiyor. 7-8 sene önce olmaz dedikleri, adeta savaşırcasına karşı çıktıkları bir kişiye gelip bugün 'Aday ol' demeleri, onların acziyetini gösteriyor. Kendi içlerinden bir aday gösterememiş, kendi prensiplerine uygun aday gösterememiş olması bizim değil, onların problemi diye düşünüyorum."