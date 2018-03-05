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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Yarın Gabriel ile Müslim'in iadesini görüşeceğim

    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PYD eski eş başkanı Salih Müslim'ün iadesine ilişkin, "Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslim nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    ABD-TÜRKİYE ARASINDAKİ MEKANİZMA 8-9 MART'TA TOPLANACAK

    ABD ile Türkiye arasında kurulan mekanizmaların ne zaman toplanacağına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, mekanizmaların ilk toplantısının 8-9 Mart'ta Washington'da yapılacağını, Türkiye'den farklı bakanlıklardan oluşan bir heyetin toplantıya katılacağını belirtti.

    Mevlüt Çavuşoğlu - Rex Tillerson
    © AP Photo/ Burhan Ozbilici
    Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesinin ardından ortak açıklama: Türkiye ve ABD arasında ‘sonuç odaklı’ mekanizma kuruluyor
    Heyetin bir ön hazırlık toplantısı yapacağını ve 19 Mart'ta da kendisinin Washington'a gideceğini bildiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

    "İki dışişleri bakanının eş başkanlığında ön görüşmede gündeme gelen konuları detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Hangi somut adımlar atılacak? Biliyorsunuz, Münbiç önceliklidir. Yine terörle mücadele konusu var. YPG'ye verilen silahların alınması gibi önemli hassas konular var. Bunların hepsini tek tek değerlendireceğiz, hangi konuda, hangi adımlar ne zaman atılacak somut takvime bağlamak istiyoruz. Oyalama dönemi bitmiştir. Oyalamalarla bizim kaybedecek vaktimiz yok. Bir de ortada güven bunalımı var. Dolayısıyla somut adımlar olmadan bu güven tesis edilmez."

    GABRIEL İLE GÖRÜŞME ALMANYA'DA

    Bakan Çavuşoğlu, Salih Müslim'ün iadesine ilişkin girişimlere yönelik bir başka soru üzerine, bu konuda girişimlerinin olduğunu, yarın saat 14.30 gibi Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Almanya'da bir araya geleceklerini söyledi.

    PYD Eşbaşkanı Salih Müslim
    © AA/ Mustafa Öztürk
    AA: Türkiye, Almanya'dan Salih Müslim'in iadesini istedi
    Bu görüşmede, Müslim'ün iadesinin de gündeme geleceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu çabalarımız, sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslim nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız. Türkiye'de mahkeme kararları var. Türkiye'deki terör saldırılarının sorumlusu olarak tutuklama kararı da var. Bu konuda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerimiz Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Peşini hiçbir yerde bırakmayacağız. Nereye giderse gitsin peşindeyiz. O ülkelerden de iade talebinde bulunacağız. Gerekli yakalama kararı dahil, tüm aldığımız kararları aktararak resmi olarak her ülkeden isteyeceğiz. Peşini bırakmayacağız artık ona da rahat yok."

    'NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'

    Çavuşoğlu, Müslim'ün şu an Almanya'da olup olmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

    Salih Müslim Berlin'de mitinge katıldı
    © AA/
    Salih Müslim, Berlin'de mitinge katıldı
    "En son Almanya'da görüldü biliyorsunuz. Bir gün önceden orada olacağının bilgisini aldık ama şu anda, bugün itibarıyla nerede olduğu konusunda bilgim yok. Çekya'da mahkemenin aldığı, 'AB sınırlarının dışına çıkamaz' kararı vardı. Dolayısıyla AB içinde herhangi bir ülkeye maalesef rahatça gidebiliyor. Şu an itibarıyla nerede olduğunu bilmiyoruz. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısındaydık. Arkadaşlardan son bilgiyi alırız, yarın görüşmeden önce bu bilgi bizde olur ki ona göre muhataplarımızla konuyu değerlendiririz."

    Etiketler:
    Salih Müslim, Sigmar Gabriel, Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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