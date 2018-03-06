Bozdağ: Afrin'i seçime gitmek için kullanmayız

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı seçime gitmek için kullanmayacaklarını söyledi. Fırat Kalkanı Harekatı'nı örnek gösteren Bozdağ, "Seçime mi gittik ki, Afrin operasyonu için seçime gidelim” dedi.

2019’un düğümü Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ’a, kulislerde dolaşan bir senaryodan söz ettim.

“Afrin operasyonunda iktidarın oyu artıyor, o nedenle seçime giderler” denildiğini aktardım. Daha sorumu tamamlamadan tepki gösterdi ve ”Zeytin Dalı Harekâtı seçim için yapılan bir harekât değil, devletin bekası için yapılmış bir harekât. Afrin’i seçime gitmek için kullanır mıyız? Böyle bir şey aklımızdan geçmez” dedi.

Afrin operasyonu devlete olan güveni arttırdı ama AK Parti’nin bunu oya tahvil etme gibi bir planı olmadı. Bekir Bozdağ da bunun altını çizdi, ”2004’te AB’den müzakere tarihi aldığımızda baskın seçime gidilsin denildi, gitmedik. Fırat Kalkanı operasyonu yaptık. Başarıyla sonuçlandı. Seçime mi gittik ki, Afrin operasyonu için seçime gidelim” diye konuştu.

Söz konusu Afrin olunca seçimin lafı mı olur?

İktidar da, muhalefet de Afrin konusunda çok hassas.

Çünkü Afrin siyaset üstü bir konu.