Erdoğan'dan Mısıroğlu'na tepki

Erdoğan, isim vermeden Mısıroğlu'nun şair Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ağır sözlerini eleştirdi.
Kılıçdaroğlu: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var, 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyor. Bu soytarıya önce sarayın kapılarını açtılar sonra Erdoğan ve Meclis başkanı ziyarete gitti. Sevgili Recep Bey, sen Kadir Mısıroğlu'nun görüşlerini paylaşıyor musun? https://t.co/fQoB5yKVhL pic.twitter.com/d255PRK8Oz— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 27 Şubat 2018
'NİYE KORKACAĞIM LAN SERSERİ'
Ersoy'un İstiklal Marşı'na 'Korkma' ifadesiyle başlamasına ''80 sene sonra Yunan'ı hala Sakarya'da mı vehmediyorsun da 'Korkma' diye başlatıyorsun. ‘Niye korkacağım lan, dünya benden korksun' desene. Mehmet Akif serserinin teki'' gibi açıklamalarla tepki gösteren Mısıroğlu'na, Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yanıt verdi.
HOCAM'A İSİM VERMEDEN ELEŞTİRİ
İstiklal Marşı'nın neden 'Korkma' sözüyle başladığını yorumlarken 'Hocam' diye selamladığı Mısıroğlu'nu isim vermeden eleştiren Erdoğan şunları söyledi:
"Peygamber efendimizin Hicret sırasında kaldığı mağarada biliyorsunuz Hz. Ebubekir'i teskin etmek için ve yüce kitabımızda da zikredilen ‘Korkma, Allah bizimle beraberdir' ayeti var ya, işte bu lafzın ‘Korkma' kısmının İstiklal Marşımızın başına yerleştirilmiş olmasının sebebi de budur. Birileri burada farklı yerlere çekip bunu beşer planındaki 'korkmak-korkmamak' gibi anlayıp da o 'korkmak'tan almasın. Bu orada geçmiştir, Akif merhum onu o anlayışla oraya yerleştirmiştir. Onunla İstiklal Marşımızı oluşturmuştur."
Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'nu kızdıracak sözler https://t.co/xOxR01MExt pic.twitter.com/DQbDaSC3SY— Odatv (@odatv) 6 Mart 2018
AYET ÇEVİRİSİNDE YORUM FARKI
Erdoğan, bu vesileyle Tevbe Suresi'nin 'Lâ Tahzen İnnallâhe Meâna' ayetinin çevirisini, ''Korkma Allah bizimle beraberdir'' diye yaptı. Bu ayet bazı kaynaklarda ''Üzülme Allah bizimle beraberdir'' diye çevriliyor.
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