Adana'da ABD konsolosluğuna eylem yapma planındaki IŞİD'lilere operasyon

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik önceden belirlediği adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
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Geniş güvenlik önlemi alınan operasyonda, özel harekat ekipleri bazı evlere koçbaşı ile kapılarını kırarak girdi.
Operasyonda 12'si Suriye uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere ise incelenmek üzere el konuldu.
Şüphelilerin, ABD Adana Konsolosluğu'nun da aralarında bulunduğu bazı binalara yönelik eylem arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
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