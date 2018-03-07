MHP'li Öztürk: 17-25 Aralık'ta söylediklerimizin arkasındayız

TBMM Anayasa Komisyonu’nda, AK Parti ve MHP’nin seçim yasalarını değiştiren yasa önerisinin görüşmeleri devam ediyor. Dün yapılan toplantıda CHP ve MHP arasında sert tartışmalar yaşandı.

Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığına göre TBMM Anayasa Komisyonu’ndaki tartışma CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ’ın getirilen teklifin 'seçimi kaybetme korkusu' ile ilgili olduğu sözleriyle başladı. MHP’li Oktay Öztürk, Akın Üstündağ’a “Akın bey, böyle devam etsinler, uyarma bunları ya! Bizi de işte, uyarma, ne güzel işte, senin için çalışacağız ya!” dedi.

Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz aldı. Özel, MHP’nin değişen tavrını sorgularken, 17-25 Aralık soruşturması sırasında söylenenleri hatırlattı, “O saat 17.25’te duruyor mu” diye sordu.

'KAFANIZI ZORLASANIZ DA YÜREĞİNİZ YETMİYOR'

Özel’in konuşmasının ardından söz alan MHP’li Oktay Öztürk, yapılan espriye Özel’in konumuna uygun olmayan bir üslupla yanıt verdiğini söyledi. 'Sen', 'siz' şeklinde devam eden tartışmada Öztürk, “Biz söylediğimiz her lafın arkasındayız. 17-25 Aralık da duruyor, bütün söylediklerimizin arkasındayız ama anlayamadığınız Türkiye’nin şu anda içerisinde bulunduğu durum. Kafanızı zorlasanız da yüreğiniz yetmiyor. Onun için anlayamazsınız. Bir grup başkan vekilisin kardeşim. Senden koskoca bir grubu temsil eden konuşmanı bekliyoruz” dedi.

Tartışma CHP’li Tufan Köse’nin konuşması sırasında da devam etti. Öztürk’ün “Türkiye’nin içinde bulunduğu durum” sözlerini hatırlatan Köse, “Türkiye’nin içinde bulunduğu durum hakikaten zor. Ama bu zorluğun geldiği noktada bu iktidarın ve bugün bu iktidara destek olan MHP’nin de sorumluluğu var” dedi.

'HEPSİNİN ARKASINDAYIZ'

Köse, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik içerisinde “Densiz, kanun tanımaz, ahlak bilmez” gibi ifadelerin bulunduğu konuşmaları hatırlattı. Öztürk, “Ben dün bunları söyledim ama yalan söyledim, yanlış söyledim… Böyle bir şey yok, böyle bir izahatımız yok. Ne var onun yanında? Söylediklerimizin hepsinin arkasındayız” dedi.

Üstündağ, “Bunların da mı?” diyerek Bahçeli’nin eski sözlerini anımsattı. Öztürk, “Hepsinin arkasındayız, ne zannettin? Söylediklerimizin o günün şartlarında…” diyerek yanıt verdi. Tartışma, “Düzgün konuş”, “Ya, senin ne yaşın ne seviyen bana ‘Düzgün konuş’ demeye yetmez kardeşim” şeklinde sertleşince Komisyon Başkanı müdahale etti. Ancak bu müdahale de sonuç vermedi ve vekillerin arasında 'dil kesme' tartışması yaşandı.