Suriye'den atılan roketlerle ölen 13 kişinin yakınları 'şehitlik' istiyor

IŞİD'in Suriye tarafından 24 Nisan 2016 tarihinde attığı roket, Kilis’in Muallim Rıfat Bilge Mahallesi'nde bulunan Ekinciler Sokak'a düşerek patladı. Bu sırada evinin önünde oturan 3 çocuk annesi Fatma Demir’e şarapnel parçası isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının ailesi, oturdukları eve 100 metre uzaklıktaki sokağa 'Fatma Demir' isminin verilmesini talep etti. 2 yıllık mücadelenin sonunda isimsiz sokağa 'Şehit Fatma Demir' adı verildi. Demir ailesi, Fatma Demir'in 'sivil şehit' statüsüne alınması için de hukuki mücadele başlattı. Demir ailesine destek için Kilis Sivil Şehit Gazi Aileleri Derneği’ne kayıtlı 13 aile de bu sürece katıldı. Aileler, 2016 yılında atılan roketler nedeniyle hayatını kaybeden yakınlarının 'sivil şehit' statüsüne alınmasını istiyor.

Fatma Demir’in oğlu Mehmet Demir, Kilis’in çok zor günlerden geçtiğini belirterek, "Yeri geldi sabah bakkala gidemedik, ekmek alamadık. Rabb'im tekrar o günleri yaşatmasın. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıuyla beraber TSK’ya minnettarız. Ayrıca annemin isminin verilmesi konusunda bu mücadelede yanımızda olan herkese teşekkür ederim. 2016 yılında 13 Türk vatandaşı, 11 Suriyeli ve 1 polis şehit oldu. O günler, bir daha geri gelmesin diye dua ediyoruz. Rabb'im başkalarına anne ve baba acısı yaşatmasın" diye konuştu.

© AA/ Ensar Özdemir IŞİD saldırıları nedeniyle Kilis halkı göçü düşünüyor

Mehmet Demir, annesinin 'şehit' sayılmasını istediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Önce şehit saymadıkları için sokak isminin yazılamayacağını söylediler. Şükür Allah’a 'Şehit Fatma Demir' olarak sokak ismini aldık. Resmi olarak şehitliğimizin alınması için de mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadelede bizi yalnız bırakmayan Kilis halkına ve Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Şehitlik mücadelemiz, açtığımız dava sonucu devam ediyor. İnşallah, resmi olarak şehitliğimizi alana kadar bu mücadele devam edecektir. Resmi olarak 2016’da şehit olan, hayatını kaybeden, sivil vatandaşlar, şehit olarak kayıtlara geçmiyorlar. Sadece terör ve terörden zarar gören sivil vatandaş statüsüne alındılar. Biz bu şehitlerimizin resmi olarak 'sivil şehit' statüsüne alınmasını talep ediyoruz."

Fatma Demir'in diğer oğlu Ahmet Demir ise taleplerinin ve mücadelelerinin 'sivil şehit' statüsüne alınana kadar süreceğini kaydederek, 13 aile olarak mücadelelerini sonuna kadar devam ettireceklerini söyledi.