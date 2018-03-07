Zekeriya Öz, kaçmasa şov yapacakmış

FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan firari eski savcı Zekeriya Öz hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Öz'ün "Eğer, 'Kaçmak yok, sonuna kadar direnişe devam' denseydi, sorguda şov yapmayı düşünüyordum" dediği aktarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari eski savcı Zekeriya Öz hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yeni bir iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.

Habertürk'ün haberine göre, iddianamede Öz'ün ByLock'u 2 ayrı hattında kullandığının belirlendiğine yer verildi.

'Gencos' kullanıcı adını kullanan Öz'ün bazı mesajlarında, "Bu saatten sonra içeri girmek, boşa yatmak olur. O nedenle siz de kuzu kuzu teslim olmayın, uluslararası girişimler çok önemli. Eğer, 'Kaçmak yok, sonuna kadar direnişe devam' denseydi, sorguda şov yapmayı düşünüyordum. Bir tane sahte pasaport ayarlayabilirim" ifadeleri bulunduğu aktarıldı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından, davanın Öz'ün de arasında yer aldığı 54 hakim ve savcının Yargıtay'da yargılandığı 'yargıda kumpas' davasıyla birleştirilmesi istendi.