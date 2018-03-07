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    Cinsel istismar

    Diyanet'ten çocuk istismarı raporu: Herkes istismarcı olabilir

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    Diyanet İşleri Başkanlığı'nca aylık yayımlanan Diyanet dergisinin mart sayısında çocuk istismarı ve ihmali ele alındı. Dergiye, "Çocuk İhmal ve İstismarı" başlıklı makale yazan Dinler ve Kültürler Arası İlişkiler Daire Başkanı Sema Yiğit, çocuklara istismarın sıkça yaşandığı yerleri sıralarken, asansörü de listeye aldı.

    Mehmet Görmez
    © AA/
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    Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, "Araştırmalar erkek çocukların da cinsel istismara maruz kaldığını ve istismarcıların çoğu zaman çevreden ve tanınan kişilerden olduğunu ortaya koymaktadır" diyen Yiğit, şu görüşleri savundu:

    "Herkes istismarcı olabilir; istismarcıların yüzde 96'sı erkek ve çocuğun tanıdığı biridir. Her yer istismar mekânı olabilir; asansör, sokak, bodrum, bir arkadaşın evi, boş inşaatlar, genel tuvaletler… Ve maalesef sanal ortamlar. Kendi bedenlerini tanımayı ve kendi güvenliklerini sağlamayı öğretelim yavrularımıza. ‘Hayır' demeyi öğrensin çocuklarımız. Bedeninin kendisine ait olduğu; o izin vermediği zaman bedenine, özellikle de mahrem alanlarına kimsenin dokunamayacağı; olumsuz bir durumla karşılaştıklarında yüksek sesle yardım istemesi, bağırması ve kaçması gibi eğitimleri çocuklara vermemiz hayati önem taşımaktadır."

    'ANNE OLUNCA İNSAN HAYATA FARKLI BAKIYORMUŞ'

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    © Fotoğraf: DHA
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    Makalesinde, bir taciz olayını da aktaran Yiğit, çocukken tacize uğrayan bir kadının mesajını paylaştı:

    "Anne olunca insan hayata daha farklı bakıyormuş. İyi bir evliliğim; 2 aylık, sağlıklı bir bebeğim var… En mutlu olmam gereken zamanlardayım ama çok büyük korkular yaşıyorum. Tüm bunların nedeni ise çocukken yaşadıklarım. Babam vefat ettikten sonra yanlarında kalmaya başladığımız bir akrabam tarafından tacize uğradım. Önceleri ne olduğunu anlayamadığımdan; daha sonra ise korkumdan, utancımdan gizledim. Ama sonra, hele anne olduktan sonra içimde kocaman bir dağa dönüştü yaşadıklarım. Kendimi koruyamadım yıllar önce, ya şimdi bebeğimi de koruyamazsam."

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    Etiketler:
    çocuk istismarı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye
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