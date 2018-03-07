Milletvekillerine ömür boyu diplomatik pasaport

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ‘torba tasarı’da yapılan değişiklik ile eski bakan ve milletvekillerine diplomatik pasaport verilmesinin önü açıldı. Tasarı aynen yasalaşırsa, milletvekilleri, diplomatik pasaportlarını bu görevleri sona erdikten sonra da taşıyabilecekler.
TBMM Genel Kurulunda, "torba tasarı" olarak nitelendirilen 82 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik öngören tasarı ele alındı.
ESKİ BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİNE DE DİPLOMATİK PASAPORT
Tasarının 1. maddesinde AK Partili milletvekillerinin verdiği önerge ile Pasaport Kanunu'nda milletvekilleri için değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme ile eski bakan ve milletvekillerine de diplomatik pasaport verilmesi sağlandı. Önergeyle, Pasaport Kanunu'nun diplomatik pasaportların kimlere verileceğini düzenleyen 13. maddesinde yer alan ‘dışişleri eski bakanlarına' ibaresi ‘eski bakanlara, TBMM eski üyelerine' şeklinde değiştirildi. Ayrıca, Pasaport Kanunu'nun hususi damgalı pasaportlarla ilgili 14. maddesinden de ‘TBMM eski üyeleri, eski bakanlar ile' ibaresi çıkarıldı. Böylece milletvekillerinin bu görevleri sona ermesinden sonra da ‘diplomatik pasaport' kullanmasının önü açıldı.
AK Partili vekiller tarafından verilen önergenin gerekçesinde ise, "Eski bakanlara ve TBMM eski üyelerine görevde bulundukları sırada verilen diplomatik pasaportların, görevlerinin sona ermesi halinde de geçerliliğinin devam ettirilmesi sağlanmaktadır" ifadesine yer verildi.
DİPLOMATİK PASAPORT KİMLERE VERİLİYOR?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen bu düzenlemenin aynen yasalaşması halinde diplomatik pasaport taşıyacakların tam listesi şöyle olacak:
"TBMM üyeleri, TBMM üyesi olmayan bakanlar, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı, orgeneraller, oramiraller, eski cumhurbaşkanları, yasama meclisleri eski başkanları, eski başbakanlar ve eski bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri,Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanı, Valiler, Büyükşehir Belediye başkanları, Büyükelçi unvanını almış olanlar ile Dışişleri Bakanlığı meslek mensupları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı ve bu Başkanlığın yurtdışındaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenler, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirler, ataşeler ve muavinleri, din hizmetleri koordinatörleri, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenler, siyasi kuryeler."
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