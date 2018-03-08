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    Meral Akşener

    Akşener'den Erdoğan'a 'çürük yumurta' yanıtı: Arşivine baksın

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz” sözlerine yanıt verdi: "Arşive bakarsa, MHP Genel Başkanı ile kendisinin nasıl birbirlerine çürük yumurta muamelesi yaptıklarını görür."

    Meral Akşener
    © AFP 2018/ ADEM ALTAN
    'CHP ve MHP'nin 2014'teki anketlerinde Akşener'in ismi öne çıkıyordu, görmezden gelindi'
    Yeniçağ gazetesinden Bünyamin Öztürk'ün haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara İl Başkanlığı’nın organize ettiği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Haftası münasebetiyle düzenlenen resepsiyonda yabancı büyükelçi eşleriyle bir araya geldi.

    Akşener, seçim ittifakına henüz olumlu yanıt vermeyen Saadet Partisi'ne  “O zaman güle güle deriz” diyen Erdoğan’ın, “Kimler kimlerle beraber. Bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz” değerlendirmelerine cevap verdi.

    'SİYASİ NEZAKETSİZLİK'

    Erdoğan’ın sözlerinin siyasi nezaketsizlik olduğunu belirten Akşener, gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu şöyle cevapladı:

    Meral Akşener
    © AFP 2018/ ADEM ALTAN
    Akşener'den Erdoğan'a: Arkadaş azıcık sus, her konuda konuşmak zorunda değilsin
    “Sayın Erdoğan’a tavsiyem arşive bakmasıdır. Gerçi bizim ittifak arayışımız olmadığı için muhatabı da biz değiliz. Ama kendi grubunun dışında kalan herkesi çürük yumurta olmakla suçlamak büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Arşive bakmasını tavsiye ederim. Orada MHP Genel Başkanı ile kendisinin nasıl birbirlerine çürük yumurta muamelesi yaptıklarını görüp muhtemelen utanacaktır.” 

    'SAMANYOLU TV'YE YAPILAN BASKINDA GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE ETTİLER'

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, “Bir grup FETÖ’cüler ile birlikte önce partiyi ele geçirmeye sonra yıpratmaya çalıştılar” açıklamasına yönelik yorumlarının sorulması üzerine Akşener şu karşılığı verdi:

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk
    © AA/
    MHP'li Öztürk'ten CHP, HDP ve İYİ Parti'ye: Hayal ve hedeflerimiz sizlere büyük gelir, ucuz bedende pahalı kumaş durmaz
    “Bu arkadaş konuşur. Fakat şunu tavsiye ederim, 7 Haziran seçimlerinde iftirada bulunduğu şahıslar şehirlerde FETÖ’cülere 30 bin müşahit kartı dağıtmadılar. O dönemde yaptığı televizyon konuşmalarını da ben sizlerin dikkatine sunuyorum. O zamanlar FETÖ’cülerin ajansına 30 bin bir yerde, 15 bin bir yerde şeyler dağıtıldı. Hatırlarsınız Bugün TV ve Samanyolu TV’ye baskınlar yapıldı. O baskınlarda kendisi de başta olmak üzere bir diğer genel başkan yardımcısı, il teşkilatı, milletvekili adayları göğüs göğüse mücadele ettiler. Orada bizim arkadaşlarımızdan bir kişi yoktu.” 

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    Etiketler:
    İYİ Parti, AK Parti, MHP, Semih Yalçın, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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