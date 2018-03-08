Erdoğan'dan Nurettin Yıldız talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğini savunan, baharat, et, kakao ketçap gibi gıdaların 'şehvet uyandırıcı şeyler olduğunu' iddia eden İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a tepki gösterdi ve Diyanet'e talimat verdi.

Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve ilahiyatçı Nurettin Yıldız’ın “Yatak yorgan battaniye cinsel dürtüleri rahatsız eden yapıda olmamalı", "Asansörde halvet olur” gibi sözleriyle başlayan tartışma AK Parti’nin son MYK toplantısında da gündeme geldi.

Milliyet'ten Serpil Çevikcan'ın yazısına göre Erdoğan, son MYK toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a talimat verdi. Cumhurbaşkanı, bu açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı ortaya koyarak, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla bizzat ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başta ilahiyatçı Nurettin Yıldız olmak üzere son dönemde dini konularda skandal sözlere imza atanları eleştirirken ‘sapıklar’, ‘ahlaksızlar’, ‘alçaklar’ kelimelerini kullanmıştı.

İSİM VERMEYEN ERDOĞAN: KAVRAMLARI EĞİP, BÜKEREK…

© AP Photo/ Markus Schreiber İlahiyatçı Akşit: Sevişirken soyunmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da HAK- İŞ'in kadın günü programında isim vermeden "Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ı eleştirdi. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınayan Erdoğan, bunun kültürümüzde bir yeri olmadığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Bazılarının dikkat çekmek için kavramları eğip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur."

'FETÖ ELEBAŞINDAN BOŞALAN KOLTUĞA OTURTULMAK İSTENİYOR'

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka dün Meclis’te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi ve Nurettin Yıldız'la ilgili şunları söyledi:

"Nurettin Yıldız yeni dönemin Fetullah Gülen’idir. FETÖ elebaşından boşalan koltuğa bu kez Nurettin Yıldız oturtulmak istenmektedir. Geçmişte Fetullah Gülen için ‘dokunan yanar’ yasası bugün Nurettin Yıldız’a uygulanmaktadır. Bu şahsın kimler tarafından korunduğunu bilmek hakkımız. Mesela; onun bir hayranı var. Üstelik bu kişi bir müsteşar. Hem de Adalet Bakanlığı müsteşarı. Göreve gelmeden önce Nurettin Yıldız’ın konuşmalarını sosyal medyada paylaşan, beğenen Selahaddin Menteş’ten bahsediyorum. Şimdi buradan kendisine soruyorum: Sayın müsteşar, bu pedofili hamili nasıl oluyor da yargılanmıyor? Nasıl oluyor da günlerce, aylarca bekleyen dosyalar varken bu kişiye yönelik suç duyuruları 24 saat geçmeden takipsizlikle sonuçlanıyor."