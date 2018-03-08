Cami-cemevi defteri kapandı

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Danıştay, Fethullah Gülen girişimi olarak nitelenen inşaatın iptaline karar veren Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin kararını onayarak cami-cemevi projesi defterini kapattı.
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17-25 Aralık opersayonlarından bir hafta önce projenin durdurulması talebini reddeden Ankara 7. İdare Mahkemesi 2015’te projeyi iptal etmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu projeyi gerçekleştirecek olan Hacı Bektaşi Veli Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın 5 kurucusu hakkında 'proje içerisinde yer alarak örgütün stratejik amacına hizmet ettikleri' iddiasıyla 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' suçundan iddianame hazırlamıştı.
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