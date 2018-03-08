Ahmet Hakan: Saadet'in anaakım medyada yer almasının sebebi AK Parti

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Saadet Partisi'nin AK Parti sayesinde gündem olduğunu, anaakım medyada bu sebeple yer aldığı görüşünü dile getirdi.

Hakan'ın "Saadet köpürtmesinin sorumlusu AK Parti’dir" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

AK Parti…

— Temel Bey’i Beştepe’de ağırlayarak…

— Temel Bey’e AK Parti’nin önemli ismi Mustafa Şentop’u hem de iki kez göndererek…

— “Saadet’e kapımız açık” mesajı vererek…

— Saadet’i resmen ve alenen ittifaka davet ederek…

Saadet’i acayip popüler hale getirmiştir.

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— Dikkatlerin Saadet’e yönelmesine…

— Saadet’in ana akım medyada yer almasına…

— Saadet’in vereceği cevabın merak edilmesine…

Hepsine ama hepsine sebep…

AK Parti’dir.

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Saadet Partisi de AK Parti’nin bu taktik hatasını…

Sonuna kadar ve gayet başarılı bir şekilde kullanmıştır.

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Yani…

Bir “Saadet köpürtmesi” falan söz konusu ise…

Bunun tek sorumlusu AK Parti’dir.