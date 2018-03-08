Ahmet Hakan: Saadet'in anaakım medyada yer almasının sebebi AK Parti

Hakan'ın "Saadet köpürtmesinin sorumlusu AK Parti’dir" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:
— Temel Bey’i Beştepe’de ağırlayarak…
— Temel Bey’e AK Parti’nin önemli ismi Mustafa Şentop’u hem de iki kez göndererek…
— “Saadet’e kapımız açık” mesajı vererek…
— Saadet’i resmen ve alenen ittifaka davet ederek…
Saadet’i acayip popüler hale getirmiştir.
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— Dikkatlerin Saadet’e yönelmesine…
— Saadet’in ana akım medyada yer almasına…
— Saadet’in vereceği cevabın merak edilmesine…
AK Parti’dir.
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Saadet Partisi de AK Parti’nin bu taktik hatasını…
Sonuna kadar ve gayet başarılı bir şekilde kullanmıştır.
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Yani…
Bir “Saadet köpürtmesi” falan söz konusu ise…
Bunun tek sorumlusu AK Parti’dir.
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