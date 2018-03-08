Kırmızıtaş Holding'e el konuldu, sahipleri gözaltına alındı

Antalya'da faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'e FETÖ soruşturması kapsamında el konuldu.
Sabah'ın haberine göre, holdingin 3 sahibi Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş hakkında gözaltı kararı verildi.
KAYYUM ATANDI, MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULDU
Soruşturma kapsamında adı geçen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı ve şirketin 3 sahibinin tüm mal varlıklarına tedbir konulduğu öğrenildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda patronlardan ikisi gözaltına alınırken, bir kişinin ise arandığı bildirildi.
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