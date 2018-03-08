Çavuşoğlu: Irak ile ortak sınır ötesi operasyon yapılacak

İkili temaslar için Avusturya'da bulunan Çavuşoğlu, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın mayıs ayına kadar biteceğini söyledi.
© Sputnik/ Hikmet Durgun
PKK’nın Irak’tan da temizlenmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Irak hükümetiyle PKK’ya karşı ortak operasyon olacak, olmalı. Sınır ötesi operasyon, Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılacak seçimden sonrası yapılabilir. Afrin harekatı bitmese de iki operasyonu aynı anda yürütecek kapasitemiz var” dedi.
Çavuşoğlu, PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in İsveç'te olduğunu ve ülkeden geçici tutuklama talebinde bulunulduğunu söyledi.
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