Çavuşoğlu: Irak ile ortak sınır ötesi operasyon yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak hükümeti ile ortak olarak PKK'ya yönelik bir sınır ötesi olacağını söyledi. Çavuşoğlu, tarih olarak da Irak'ta 12 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlerin sonrasını işaret etti.