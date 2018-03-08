ABD’ye ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Yörük Işık isimli İstanbul Boğazı gözlemcisinin Twitter'daki paylaşımına göre, Karadeniz'e giden ABD donanmasına ait Whidney Island sınıfı Oak Hill gemisi Boğaz'dan geçti.
Gemiye, Kaan33 sınıfı Türk sahil güvenlik devriye gemileri TCSG303 ve TCSG88, ABD gemisine eskortluk etti.
Turkish Coast Guard Kaan33 class TCSG303 & type 80 TCSG88 large patrol crafts escorted @USNavy Whidbey Island class dock landing ship USS Oak Hill 51 during its BlackSea-bound Bosphorus transit. pic.twitter.com/BFSmHc22AV— Yörük Işık (@YorukIsik) March 7, 2018
ABD donanması, daha önce Oak Hill gemisinin 8-15 Mart'ta gerçekleşecek Spring Storm 2018 tatbikatına katılmak için Romanya sahillerine gideceğini açıklamıştı.
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