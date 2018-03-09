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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: 'Afrin'e gideceğiz' diyenler kendi çocuklarını askere göndermez

    © AA/
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetçilerin 'Afrin'e gideceğiz' sözlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu: "Kefen giyip gezenler, ‘Bizi Afrin’e götürün’ diyen şovmenler, onlara ‘Gideceğiz, hep beraber gideceğiz’ diyenler kendi çocuklarını askere göndermezler. Fakir-fukaranın çocukları üzerinden siyaset yaparlar."

    Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Kuşadası’nda düzenlenen etkinliğe eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte giderken, gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    'ŞEHİT AİLELERİ YOKSUL ANADOLU İNSANLARI'

    Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle:

    Asker babası olmak güzel bir duygu. Ben de oğlum askerdeyken bu duyguyu yaşadım. Askerlik hem vatan görevi hem de gençler açısından bir olgunlaşma sürecidir. Her baba çocuğunu askere severek göndermeli. Sonuçta bu buraya ‘Peygamber ocağı’ diyoruz. Peygamber ocağında nasıl bir eğitim veriliyor görüp yaşaması lazım. Günümüzde parası olan askere gitmiyor, parasını ödüyor. Bir siyasetçinin askerden, askerlikten, şehitlerden söz ederken kendi çocuğunu askere göndermemesi samimi olmadığını gösterir. Ankara’da bütün şehit cenazelerine katılıyorum. Top arabasının arkasında ailesi yürüyor. Ailenin yoksul Anadolu insanları olduğunu görüyoruz. Yoksul aileler ama severek çocukları askere gidiyor. Vatan sevgisi her şeyden önemli.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de
    © AA/ Emrah Yaşar
    Erdoğan: Gitme kararını verdiğim zaman 15 Temmuz'da olduğu gibi Afrin'e gideceğim
    'FAKİR FUKARANIN ÇOCUKLARI ÜZERİNDEN SİYASET'

    Bir de askerliğin şovunu yapanlar var. Kefen giyip gezenler, ‘Bizi Afrin’e götürün’ diyen şovmenler, onlara ‘Gideceğiz, hep beraber gideceğiz’ diyenler kendi çocuklarını askere göndermezler. Fakir-fukaranın çocukları üzerinden siyaset yaparlar. Askeri hastanelerin kapatılması son derece yanlış bir karardı. Umarım bu hatadan süratle geri dönerler. Siz normal zamanlarda cepheye gidecek doktor bulamazsınız. Askeri doktorlar cepheye gitmek zorunda. Askeri hastanelerden ‘Askerliğe el verişli olmadığı’na ilişkin rapor almak çok kolay değildi. Ama sivil hastanelerden rahatlıkla ‘çürük’ raporu alınıyor.

    'YPG'NİN SİLAHLANDIRILMASI BAŞLI BAŞINA BİR SORUN'

    YPG
    © AP Photo/ Lefteris Pitarakis
    Koalisyon: YPG Fırat vadisinde kalacak
    Afrin’e yapılan ‘Zeytin Dalı’ harekatı haklı ve yerinde bir harekattır. Sınırlarımızda konuşlanan YPG-PKK terör örgütünün bölgenin dışına itilmesi lazım. Dolayısıyla biz Afrin operasyonuna başından beri destek veriyoruz. Ordumuzun, Afrin operasyonu süresince gösterdiği başarı takdire şayandır. Umarız en kısa zamanda bölgede güvenlik sağlanır, harekat amacına ulaşmış olur. YPG’nin silahlandırılması başlı başına bir sorundur. İleride bu silahların Türkiye’ye yönelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bölgede ABD ve Rusya arasında bir güç savaşı da var. Türkiye bu güç savaşının tarafı olmamalıdır. Türkiye’nin önceliği sınırlarımızda bulunan terör örgütünü temizlemek olmalı.

    'OLAYI ESAD'A İNDİRGESENİZ BU İŞ ÇÖZÜLMEZ'

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © REUTERS/
    Esad: Dışarıdan saldırı söz konusu olduğunda, Suriye halk güçlerinin Afrin'e gidişi doğal
    Bölgedeki çatışmalardan en çok zarar gören Türkiye ve Suriye’dir. Dış politikamızı duygulardan arındırıp gerçek zemine oturtmalıyız. Bölgede ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılıysanız, barış istiyorsanız bunu yapmalısınız. Olayı sadece Beşar Esad’a indirgerseniz bu iş çözülmez. Bu konuda samimi olunması gerekli. O zaman Soçi’de ne işiniz var?

    'YARGITAY TÖRENİNE SARAYDA YAPILDIĞI İÇİN KATILMADIM'

    Yargıtay’ın 150. Kuruluş yıldönümüne davetli olduğum halde, sarayda yapıldığı için katılmadım. Yoksa katılırdım. Konuşmalar güzeldi ama yargı ile ilgili uygulamalar felaket durumda. Birincisi yargı hiyerarşisi bitti. İkincisi yargı siyasallaştı. Üçüncüsü siyasallaşmayan ve hala hukukun üstünlüğüne inanan yargıç karar veremiyor ve elindeki dosyaları sürekli geciktiriyor. Vereceği karar Saray’ın hoşuna gitmez diye kendisine otokontrol uyguluyor. Dördüncüsü ‘Saray’ın avukatları’ yargıyı yönlendiriyor, arzu ettikleri kararları çıkarıyorlar. Yargıdaki tablomuz bu.

    'YARGITAY, YARGIYA SAYGINLIK KAZANDIRMALI'

    Başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere hukukun üstünlüğü her ortamda savunulmalı ve arkasında durmalı. Yargıtay’ın, siyasallaşmış alt mahkemelerin verdikleri kararları süratle düzeltmesi ve yargıya saygınlık kazandırması gerekiyor.

    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan
    © AA/
    Tezcan'dan Yıldırım'a 'bayrak' cevabı: Şık değil, sevimsiz
    'EVİME BAYRAK ASARKEN YILDIRIM'DAN İZİN Mİ ALACAĞIM?'

    Evime bayrak asarken izin mi alacağım: 8 şehidimizin bayrağımıza sarılı olarak gelmesi hepimiz açısından büyük bir acıydı. Şehitleri sonsuzluğa uğurlayana kadar evimize, iş yerimize bayrak asılmasını istemişiz. Bu konuda Başbakan Binali Yıldırım’ın alınganlık göstermesini anlamış değilim. Evime bayrak asarken Binali Bey’den izin mi alacağım? Unutmayalım, Afrin harekatı siyasi iktidarın değil, Türk ordusunun da bir harekatıdır.

    Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Aydın’a gelen eşi Selvi Kılıçdaroğlu da şu mesajları verdi: “Cinsel istismar düzenlemesinde 12 yaş sınırı var. Bu kesinlikle çok yanlış. 18 yaşına kadar çocuk çocuktur. Bu mesele bir zihniyet meselesidir. O yüzden zihniyetin değişmesi gerekir. Ben idam cezasına karşıyım. Ama en ağır cezayı verseniz de zihniyeti değiştirmedikçe bu sorunu çözemezsiniz.”

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    Etiketler:
    Yargıtay, CHP, Beşar Esad, Selvi Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin, Türkiye
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