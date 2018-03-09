MESAM'ın yeni kayyumu Coşkun Sabah oldu

Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) kayyum olarak atanan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen Yavuz Bingöl'ün istifa etmesinin ardından yerine Coşkun Sabah getirildi.

Sabah, kararı sosyal medya hesabı Twitter'da "Kültür Bakanlığımız tarafından MESAM’a yönetime kayyum atandım, tüm Coşkun Sabah sevenlerine duyurmak istedim, dün itibarı ile yönetim bize geçti" diyerek duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı incelemeler neticesinde Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) yeni bir yönetim atamıştı. MESAM’da Arif Sağ başkanlığındaki yönetime işten el çektirilerek yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah üye olarak atanmıştı.

Kültür Bakanlığımız tarafından Mesam a yönetime kayyum atandım, Tüm Coşkun Sabah sevenlerine duyurmak istedim, dün itibarı ile yönetim bize geçti pic.twitter.com/Phso7udKnY — COSKUN SABAH (@siescoskun) 6 Mart 2018

Tartışmalara neden olan kayyum için önce Yavuz Bingöl, ardından da Ali Kocatepe kayyumda görev almayı reddetmişti.

Kocatepe "Kültür Bakanlığı'nın Mesam'a atadığı kayyum listesinde yedek olarak yazıldığımı bugün tesadüfen öğrendim. Böyle bir görev için Bakanlıktan kimse fikrimi sormamıştır. Şiddetle reddettiğimi kamuoyuna duyururum" demişti.