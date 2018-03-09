Yıldırım: Nişasta bazlı şeker üretimi denetlenecek

Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi tartışmalarına ilişkin, "Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış, şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış. Bütün bunlar yalan dolan. Buradan açıkça söylüyorum. Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak, daha çok pancar üretimiz bu işten yararlanacak" dedi.
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle bütün çalışanların haklarının sonuna kadar korunacağını söyleyen Yıldırım, "Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alacağız. Bunun için düzenlemeler getireceğiz, ayrıca kotasını da kısacağız" ifadelerini kullandı.
'NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYULSA O ZAMAN OPERASYONLAR YAPILIYOR'
Irak'la ortak operasyon konusuna da değinen Yıldırım, şunları söyledi:
"Kuzey Irak bölgesine sürekli, ne zaman ihtiyaç duyulsa o zaman operasyonlar yapılıyor. Bu konuda Irak hükümetiyle de yakın temas halindeyiz. Gerek DEAŞ'ın tamamen bölgede yok edilmesi gerekse PKK'nın yok edilmesi konusunda… Ümit ederim ki yakın bir gelecekte, önümüzdeki dönemde daha iyi bir iş birliği geliştirmiş oluruz."
'ELİNE MİKROFONU ALAN, İNTERNETİN BAŞINA GEÇEN AHKAM KESİYOR'
Yıldırım, din adamlarının yaptığı açıklamalarla ilgili soruya da şu yanıtı verdi:
"Bu ara mikrofonu eline alan, internetin başına geçen, YouTube'un başına oturan ahkam kesiyor. Din hakkında konuşacak bellidir, Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu. Yalan yanlış, eksik gedik bilgilerle kalkıp 'Kadınlarla erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur…' Deli saçması şeyler bunlar. Bunu söyleyen kendi itikadını sorgulamalı. Kadın ile erkek birbirini tamamlar. Yan yana, omuz omuza ülkemiz için çalışacağız. Bizim yüce Rabbimiz var, hepimizin inandığı. Bir kitabımız var, Kur'an hepimiz için rehber. Bir de Peygamber sünnetimiz var. Bunlar bizim için ölçüdür. Bir takım insanların yorumları, yorumdan da öte şunu yaparsan böyle olur diyerek korku salmaları asla kabul edilemez.
İslam kolaylık dinidir. İnsan aklına, mantığına uymayan hiçbir şey İslam'a da uymaz. Bu kadar açık. Hurafelerle, temeli, mesnedi olmayan bilgilerle hiç kimse din hakkında yargılama yapmasın, ahkam kesmesin."
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