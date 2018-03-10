Erdoğan'ın bozkurt işareti yapmasına CHP'den yorum

Erdoğan'ın bozkurt işareti yapmasını sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendiren Öztürk de şunları yazdı:
"Bir zamanlar Türk milliyetçiliğini ayaklarının altına alan Sayın Erdoğan bozkurt işareti yaptı ve ülkücüler inandı.
AKP’nin terör çarkına şeref, haysiyet ve itibarını kaptırdığını söyleyen Sayın Bahçeli’den de rabia işareti bekleniyor, buna da bütün AKP'liler inanır. Yeter ki oy verin.
Bir zamanlar Türk milliyetçiliğini ayaklarının altına alan Sn.Erdoğan bozkurt işareti yaptı ve ülkücüler inandı.— Öztürk Yılmaz (@ozturkyilmazCHP) 10 Mart 2018
AKP’nin terör çarkına şeref, haysiyet ve itibarını kaptırdığını söyleyen Sn.Bahçeli’den de rabia işareti bekleniyor, buna da bütün AKP'liler inanır.Yeter ki oy verin pic.twitter.com/0C670XdrCH
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