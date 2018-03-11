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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

    Diyanet İşleri başkanı Erbaş: Hükümleri değişen şartlara göre gözden geçirmek reform değil

    © AA/ Murat Kaynak
    Türkiye
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bugün saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

    Ali Erbaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    • Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan ve içtihadın mümkün olduğu alana dahil olan bazı fıkıh hükümlerini, değişen şartlara göre gözden geçirmek, dinde reform yapmak anlamına gelmemektedir. Aksine bu davranış, İslam'ın evrensel hakikatlerini, onların özüne dokunmadan her çağa ve topluma aktarmak ve hayata ilahi bildirimler doğrultusunda rehberlik etmek demektir. İslamı ilimler fakültelerimiz bu konuda yetkin kurumlardır.
    • İslam elbette hiç bir kurumun tekelinde değildir. İslam'ın ilkelerini yanlış anlatacak hatalı söz ve eylemlerden herkes kaçınmalıdır. Herkes, metodolojik olarak hesabı verilemeyecek kişisel, aceleci ve popülist söylem ve yaklaşımlardan kaçınmak zorundadır.
    • İslam’ın temel kaynaklarını, doğru bilginin metot ve yöntemini dikkate almayan, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, hikmeti göz ardı eden, ayrıştırıcı ve ötekileştirici yaklaşımlar; itici, kırıcı, katı ve kaba bir dil; bulanık ve gizemli bir üslup ile sahte ve yapmacık tavırlar; öfke ve nefret üreten davranışlar her şeyden önce Müslümanlara zarar vermektedir.
    • Medya ve iletişim imkanlarının hayatı kuşatmasının beraberinde getirdiği bilgi karmaşası nedeniyle iletişim önemli hale gemiştir. Medyanın her alanında İslam'ın ilimleri alanındaki konularda haber yazanlar gerekli incelemeyi yaparak sorumluluk bilincinde hareket etmelidir.
    • Toplumumuzun birlik ve kardeşlik harcını oluşturan İslam ve onun değerleri üzerinden, özensiz haber ve yorumlarla yanlış algılar oluşturarak, adeta İslam'ın kendini hedef almaya neden olan yaklaşımlar da kabul edilemez.
    • Yasal görevi gereği toplumu din konusunda aydınlatma sorumluluğu ile Diyanet İşleri Başkanlığımız İslam'ın hakikatlerini herşeyden önde tutumuş, sabitelerine ters düşen bir açıklama asla yapmamıştır.
    • Başkanlığımız yasal sorumluluğu gereği, yanlış dini bilgilerle milletimizi yanıltan, birlik beraberliğimizi zedeleyen, ayrıştırıcı ve dinin hakikatlerinden uzak, istismarcı söylem, kişi ve gruplara karşı gerekli araştırma ve çalışmaları titizlikle yaparak sürekli milletimizi bilgilendirmeye devam edecektir.
    • Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir.
    • İlahiyatçı kadın akademisyenlerimizle önümüzdeki günlerde kadınlarımızın sorunlarına yönelik istişare toplantısı yapacağız.

    Ayrıntılar geliyor..

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    Etiketler:
    Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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