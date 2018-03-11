İran'da düşen Türk jetinde en az 11 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Tasnim haber ajansı, uçağın özel jet olduğunu bildirdi.
Habere göre uçak İran'ın güneybatısındaki Şehrekürd yakınlarında düştü.
Dağlık bir bölgede düşen özel jetin alev aldığı, olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.
📸 تصویری از اولین دقایق #سقوط هواپیمای خطوط هوایی #ترکیه در اطراف روستای دورک pic.twitter.com/KsuoShMT9j— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) March 11, 2018
'20 ÖLÜ' İDDİASI
RT'nin yerel medyadan aktardığı iddiaya göre, olayda 20 kişinin yaşamını yitirmiş olmasından endişe ediliyor.
Turkish private jet crashes in SW Iran, up to 20 feared dead — local media https://t.co/DzX8EfcgiZ pic.twitter.com/0pdBfp2Rqn— RT (@RT_com) March 11, 2018
REUTERS: 11 ÖLÜ
Reuters ise olayda yaşamını yitiren kişi sayısını 11 olarak açıkladı.
Ulaştırma Bakanlığı, İran'da bir Türk jetinin radardan kaybolduğunu bildirdi. Özel jetin Başaran holdinge ait olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, jette 8 yolcu 3 mürettabat bulunuyordu.
Ayrıntılar geliyor…
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