İran'da düşen Türk jetinde en az 11 kişi hayatını kaybetti

İran devlet kanalının haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehrinden İstanbul istikametine giden bir özel Türk jeti İran'ın güneybatısında düştü. Reuters ölü sayısını 11 olarak duyururken, RT yerel kaynaklara dayanarak, 20 kişinin hayatını kaybettiği haberini geçti.