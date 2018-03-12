Rektör İbiş şikayet etti, ihraç edilen akademisyene soruşturma açıldı

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle KHK ile ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından soruşturma başlatılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

İbiş'in dilekçesinde, “Sayın savcılığınıza bu durumu bildiriyor, Cumhurbaşkanımıza hakaret suçundan soruşturma yapılması hususunu takdirinize bırakıyoruz” denildi. Bunun üzerine savcılık iki ayrı soruşturma başlattı. Yiğiter, şüpheli olarak ifadeye çağırıldı.

Doğu ve güneydoğudaki operasyonlar sırasında sivil ölümlerine dikkat çekmek için 'Barış için Akademisyenler'in hazırladığı 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisini imzalayan ve daha sonra KHK ile okulundan ihraç edilen Dr. Yiğiter, ihraç edildiği üniversitede öğrenci olmak için hak kazanmıştı. Ancak okulda, Dr. Cenk Yiğiter'e özel yönetmelik değişikliği yapılmış ve akademisyenin okula dönmesine engel olunmuştu.

Ayrıca İbiş, Yiğiter'e açtığı tazminat davasında ‘İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız’ sözünü de şikayet konusu yapmıştı.