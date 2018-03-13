Meclis'te kavgalı mesai: Seçim ittifakı teklifi Genel Kurul'da kabul edildi

TBMM'de AK Parti ve MHP'nin hazırladığı 26 maddelik seçim ittifakı teklifinin geneli, yapılan oylama sonucu kabul edildi ve kanunlaştı. MHP'lilerin CHP'li Musa Çam'ı sıkıştırdığı görüşmeler, 20 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül AK Parti ve MHP'nin grup toplantısı iptal edildi

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, 20 saat süren mesai sonra Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Genel olarak sakin geçtiği belirtilen görüşmelerin en sonunda söz alan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın bir konuşması üzerine gerginlik yaşandığı öğrenildi. Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'Zürriyetsiz' demesini hatırlatınca AK Partili vekiller Çam'a müdahale etti. NTV'nin aktardığına göre bu müdahale sırasında görüntü almak isteyen basın mensupları da korumalar tarafından engellendi. Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, İçtüzüğe göre kaba ve yaralayıcı sözler nedeniyle Musa Çam’a 3 birleşim yasaklama cezasını oya sundu.

Milletten kaçırarak, milletvekillerimize saldırarak oy çalınmasının önünü açan ittifak yasası Meclis'ten geçti. AKP-MHP koalisyonu demokrasiyi katletti. Unutmayın!!! Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar! — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 13 Mart 2018

ÇAM'I SIKIŞTIRMAK İSTEDİLER

© AA/ Kayhan Özer İttifakta mühür düzenlemesi: Birden fazla basılırsa geçersiz sayılmayacak

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Çam’a ceza verilmesi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Musa Çam salon dışına çıkarılırken yeniden kavga çıktı. Çam’ı kuliste sıkıştırmak isteyen MHP’liler ondan önce salondan ayrıldılar. CHP’liler Musa Çam’ı salondan çıkarmakta oldukça zorlandı. MHP’liler ile CHP’liler arasında kavga kuliste devam etti. Meclis güvenlik görevlileri iki grubu ayırmakta zorlandı. CHP’liler Çam’ı çay ocağının yanındaki kapalı bir bölümde korumaya alarak MHP’lilerin darbelerinden kurtarmaya çalıştılar. CHP’liler, MHP milletvekillerinin kapıda beklemesi nedeniyle uzun süre Çam’ı kulisten çıkarmadılar.

ÇAM'IN MAAŞINDAN KESİLECEK

Musa Çam, savunmasında, “Ben konuşmamda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Dahçeli’nin ne kadar saygın itibarlı ve ne kadar iyi bir insan olduğunu söyledim. Böyle bir insana zamanında AKP Genel Başkanı’na söylemiş olduğu sözün ne kadar yakışıksız olduğunu ve bunu hak etmediğini söyledim. Bunun hak edilmediğini söyledim. Buradan kaynaklanarak bir yanlış anlaşılma söz konusu ise üzüntü duyarım. Benim sayın Devlet Bahçeli’ye böyle bir şey söylemem asla söz konusu olamaz” demesi cezayı engellemedi. Genel Kurul’dan yasaklanması nedeniyle Çam’ın maaşından da 12 bin lira para cezası kesilecek.

Daha yasası kabul edilmeden İTTİFAK FAŞİZMİ başladı.

Milletvekilimiz Musa ÇAM'a Mecliste yapılan saldırıyı kınıyorum. @herkesicinCHP olarak ŞER İTTİFAKI'na karşı mücadelemiz sürecek. pic.twitter.com/8SHeUEBJSI — Mazlum Nurlu (@MazlumNurlu) 13 Mart 2018

Yaklaşık 20 saat süren görüşmeler dolayısıyla AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi. Kulislere daha önceden yansıyan bilgiye göre AK Parti, kanunu hafta sonu yapılan olan MHP kurultayı öncesi geçirmek istiyordu. Bahçeli'nin kongreye ittifak yasanın yasalaştıktan sonra gitmek istediği, önerinin Meclis’ten geçmesiyle seçmen tabanına ‘ittifakı garantiledik’ mesajı vermek istediği belirtilmişti. Yasanın hızlıca kanunlaşması için AK Parti ve MHP milletvekilleri konuşmadı dahi yapmadı.

Yoğun ve yorucu bir mesaiyle Teklifi Genel Kurulda görüşerek kabul ettik. Türkiye’nin, demokrasimizin geleceği için emek veren, katkı sunan herkese teşekkürler… — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 13 Mart 2018

YARKADAŞ: MHP'LİLER, A HABER MUHABİRİNİ TARTAKLADI

Ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter'da MHP'li vekillerin A Haber muhabirini tartakladığını yazdı. Yarkadaş, "Muhabir arkadaşımıza Meclis kulisinde yapılan saldırıyı kınıyorum" ifadesini kullandı.

Medyada "MHP ile CHP'li vekiller birbirine girdi" şeklinde verilen haberin doğrusu "MHP'liler A HABER Muhabiri Sadık Bey'i tartakladı"dır. Görüntüde A HABER Muhabirine yapılan saldırı var. Muhabir arkadaşımıza Meclis kulisinde yapılan saldırıyı kınıyorum. pic.twitter.com/03xPVceSQZ — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 13 Mart 2018

NELER DEĞİŞİYOR?

Teklif 26 maddeden oluşuyor, 4 yasada değişiklik içeriyor. O değişiklikler şöyle: