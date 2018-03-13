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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM genel kurul çalışmalarına katıldı.

    Meclis'te kavgalı mesai: Seçim ittifakı teklifi Genel Kurul'da kabul edildi

    © AA/ Metin Aktas
    Türkiye
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    TBMM'de AK Parti ve MHP'nin hazırladığı 26 maddelik seçim ittifakı teklifinin geneli, yapılan oylama sonucu kabul edildi ve kanunlaştı. MHP'lilerin CHP'li Musa Çam'ı sıkıştırdığı görüşmeler, 20 saat sürdü.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
    Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    AK Parti ve MHP'nin grup toplantısı iptal edildi
    AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, 20 saat süren mesai sonra Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

    Genel olarak sakin geçtiği belirtilen görüşmelerin en sonunda söz alan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın bir konuşması üzerine gerginlik yaşandığı öğrenildi. Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'Zürriyetsiz' demesini hatırlatınca AK Partili vekiller Çam'a müdahale etti. NTV'nin aktardığına göre bu müdahale sırasında görüntü almak isteyen basın mensupları da korumalar tarafından engellendi. Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, İçtüzüğe göre kaba ve yaralayıcı sözler nedeniyle Musa Çam’a 3 birleşim yasaklama cezasını oya sundu.

    ÇAM'I SIKIŞTIRMAK İSTEDİLER

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
    © AA/ Kayhan Özer
    İttifakta mühür düzenlemesi: Birden fazla basılırsa geçersiz sayılmayacak
    Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Çam’a ceza verilmesi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Musa Çam salon dışına çıkarılırken yeniden kavga çıktı. Çam’ı kuliste sıkıştırmak isteyen MHP’liler ondan önce salondan ayrıldılar. CHP’liler Musa Çam’ı salondan çıkarmakta oldukça zorlandı. MHP’liler ile CHP’liler arasında kavga kuliste devam etti. Meclis güvenlik görevlileri iki grubu ayırmakta zorlandı. CHP’liler Çam’ı çay ocağının yanındaki kapalı bir bölümde korumaya alarak MHP’lilerin darbelerinden kurtarmaya çalıştılar. CHP’liler, MHP milletvekillerinin kapıda beklemesi nedeniyle uzun süre Çam’ı kulisten çıkarmadılar.

    ÇAM'IN MAAŞINDAN KESİLECEK

    Musa Çam, savunmasında, “Ben konuşmamda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Dahçeli’nin ne kadar saygın itibarlı ve ne kadar iyi bir insan olduğunu söyledim. Böyle bir insana zamanında AKP Genel Başkanı’na söylemiş olduğu sözün ne kadar yakışıksız olduğunu ve bunu hak etmediğini söyledim. Bunun hak edilmediğini söyledim. Buradan kaynaklanarak bir yanlış anlaşılma söz konusu ise üzüntü duyarım. Benim sayın Devlet Bahçeli’ye böyle bir şey söylemem asla söz konusu olamaz” demesi cezayı engellemedi. Genel Kurul’dan yasaklanması nedeniyle Çam’ın maaşından da 12 bin lira para cezası kesilecek.

    Meclis Anayasa Komisyonu
    © AA/
    Seçim ittifakına muhalefet şerhi: Geleceği karartır
    20 SAATLİK MESAİ: AK PARTİ VE MHP'NİN TOPLANTILARI İPTAL

    Yaklaşık 20 saat süren görüşmeler dolayısıyla AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi.  Kulislere daha önceden yansıyan bilgiye göre AK Parti, kanunu hafta sonu yapılan olan MHP kurultayı öncesi geçirmek istiyordu. Bahçeli'nin kongreye ittifak yasanın yasalaştıktan sonra gitmek istediği, önerinin Meclis’ten geçmesiyle seçmen tabanına ‘ittifakı garantiledik’ mesajı vermek istediği belirtilmişti. Yasanın hızlıca kanunlaşması için AK Parti ve MHP milletvekilleri konuşmadı dahi yapmadı.

    YARKADAŞ: MHP'LİLER, A HABER MUHABİRİNİ TARTAKLADI

    Ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter'da MHP'li vekillerin A Haber muhabirini tartakladığını yazdı. Yarkadaş, "Muhabir arkadaşımıza Meclis kulisinde yapılan saldırıyı kınıyorum" ifadesini kullandı.

    NELER DEĞİŞİYOR?

    Teklif 26 maddeden oluşuyor, 4 yasada değişiklik içeriyor. O değişiklikler şöyle:

    • Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırıyor.
    • Seçimlere ittifak yaparak katılma kararı alan siyasi partilerin, seçim takviminin başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde genel başkanların imzaları altındaki "ittifak protokolü" ile YSK'ya başvurmaları gerekecek. (Bu madde daha sonra 'seçime katılma yeterliliği taşıyan partiler' olarak değiştirildi)
    • Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten iki gün öncesine kadar, aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapılabilir.
    • Partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten üç gün öncesine kadar, YSK'ya başvurarak ittifaktan vazgeçebilir.
    • Partiler kendi aday listeleri ile yan yana yer alacaklar. Sıraları da kura ile belirlenecektir.
    • Milletvekili sayısı ittifak yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy esası ile dağıtılacak.
    • Seçilme yaşı 18'e indirilmektedir.
    • İttifakın unvanı belirlenmemiş ise bu bölüme yalnız “İttifak” ibaresi yazılacak, unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılacak.
    • Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılır.
    • Mahalli idare organları seçimlerinde; sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılır.
    • Yatağa bağımlı vatandaşlarca seçme hakkının kullanılması için seyyar seçim sandığı kullanılacak.
    • Sandık kurulu başkanları kamu görevlileri arasından kura ile belirlenecek.
    • Seçimlerde kullanılacak kabinler oy vermenin gizliliğini sağlayacak şekilde belirlenecek.
    • Filigranlı ve amblemli oy zarflarının ebatları belirlenecektir. 
    • Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır.
    • Mahalli idareler seçimlerinde oy pusulaların tamamı aynı zarf ve sandığa konulacak.
    • Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde de pusulalar aynı zarfa konulacak. 
    • İhbar üzerine kolluk güçleri sandık başlarına gelebilecek. 
    • Seçim sisteminde değişiklik yapılmayacak. 
    • Seçim barajında ittifakın oylarının toplamı sayılacak. 
    Etiketler:
    Seçim ittifakı, MHP, CHP, AK Parti, Musa Çam, Türkiye
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