Suriyeli gelin sayısı 5 yılda 17 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de evlenen çiftlerin sayısı, 2017'de 2013'e göre yüzde 5.1 azalarak 569 bin 459'a geriledi. Bu evliliklerdeki yabancı gelin sayısı ise 2013'e göre yüzde 35 artışla 20 bin 972 olarak belirlendi.
Türk erkeklerin gelin tercihinde Suriye'yi Azerbaycan, Almanya, Ukrayna ve Rusya izledi. Aynı dönemde Azerbaycan uyruklu gelin sayısında yüzde 77, Ukrayna uyruklu gelin sayısında yüzde 20 artış, Rusya uyruklu gelin sayısında yüzde 20 düşüş görüldü.
3 DAMATTAN BİRİ ALMAN
Söz konusu dönemde yabancı uyruklu 3 damattan birini (yüzde 36.5) Almanlar oluşturdu, bunu sırasıyla Suriye, Avusturya, İngiltere ve Azerbaycan uyruklular takip etti. 2013-2017 döneminde Türkiye'de evlilik yapan Alman erkek sayısı 6 bin 813 oldu.
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