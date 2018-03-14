Afrin harekatı için takviye birlikler sınıra ulaştı

Ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan vatandaşlar, güvenlik güçlerine sevgi gösterisinde bulundu.
Konvoy, ilçede kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne hareket etti.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri birlikler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne ulaştı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan vatandaşlar, güvenlik güçlerine sevgi gösterisinde bulundu.
Konvoy, ilçede kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne hareket etti.
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