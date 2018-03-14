İBB Meclisi’nde El Kaide tartışması: AK Partili üyeler, Abdullah Azam Caddesi'nin adının değiştirilmesi teklifini reddetti

Ümraniye Belediye Meclisi’nin, 28 Eylül 2017 tarihinde aldığı ’Abdullah Azam Caddesi’nin isminin ’Şehit ve Gaziler Caddesi’ olarak değiştirilmesi ile ilgili teklif karar dosyası, İBB Meclisi’nin bugünkü oturumunda da gündeme geldi. Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu’nun coğrafi bilgi sistemi ve adrese dayalı kayıtlı sistemini bozduğu gerekçesiyle uygun görmediği değişiklik, meclis oturumunda tartışmalara neden oldu.
AK Partili Ümraniye Belediyesi’nin, 'Abdullah Azam Caddesi' isminin 'Şehitler ve Gaziler Caddesi' olarak değiştirilmesini öneren teklifi, İBB Meclisi’ne sunuldu. Teklif, AK Partili üyelerin oylarıyla reddedildi.
Konuyla ilgili mecliste konuşan CHP’li meclis üyesi Doğan Subaşı, Abdullah Azam’ın ’İslamcı terörizm’ denilen kavramın fikir babası olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Kayıp Minare diye bir kitabı var. Türk Kurtuluş Savaşı’nın aslında olmadığını, bunun bir propagandadan ibaret olduğunu söylüyor. Dünyada bizim de karşı olduğumuz ’İslamcı terörizm’ diye bir kavram var. Abdullah Azam’n, bunun fikir babası olduğu kabul ediliyor. El Kaide’nin kurucusu. Hatta ’örgütün başına Usame bin Ladin getirilsin’ diye CIA tarafından öldürüldüğü de söyleniyor. Azam’ın bakın nasıl sözleri var: ’Her Müslüman silah taşımamanın günahını yüklenir.’ Yani her Müslüman silah taşımalı diyor. ’Elinde tüfek bulunmadan Allah’a kavuşan Müslüman günahkardır’ diyor. ’Cihatsız, savaşsız, kansız İslam’ın muzaffer olacağını düşünen kimseler, bu dinin tabiatını tanımıyor’ diyor. ’Ey İslam yanlıları, bombaların nağmeleri, topların gürültüleri, uçakların uğultuları, tank sesleri eğitiminizde kullanılacak şeylerdir’ diyor. El Kaide’nin ideolojik ve teorik liderlerinden bir tanesi. Siz ’şehitler ve gaziler caddesi’ ismi karşılığında ’bu ismi değiştirmeyelim’ diyorsunuz. Bu meclis böyle bir ismi şehit ve gaziler ismi verecek mi vermeyecek mi? AK Parti Grup Başkanvekilinden konuyla ilgili açıklama bekliyorum."
AK PARTİ: ABDULLAH AZAM İSMİNİN BİR MAHSURUNU GÖREMEDİK
"İlçe belediyesi sadece bir tavsiye kararı alır. Bunun karar mekanizması İBB Meclisi’dir. Gazete haberini meclise getirenleri esefle kınıyorum. Biz şehitlerin isimlerine karşı değiliz. 2013’te çıkan adrese dayalı coğrafi bilgi sistemine göre, bir ilçede bir isim olacak. Bundan önce aynı mahallelerde aynı isimler olabiliyordu. AK Parti grubunun şehitlere ve gazilere karşı olduğunu söylemek abesle iştigaldir. Gerekli araştırmayı yaptık, Abdullah Azam isminin bir mahsurunu görmedik. El Kaide’nin kurucusu olduğunu nereden biliyorsunuz? Bir internet haberinden yola çıkıp yüce meclisi töhmet altında bırakmayı ben esefle karşılıyorum. Komisyonumuz gerekli araştırmayı yaptı. Şehitler ve gaziler caddesi veya meydanı ismini her ilçede koyuyoruz."
AKVERDİ: ABDULLAH AZAM’I EL KAİDE ŞEHİT ETTİ
AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan ise komisyonun aldığı kararın yerinde olduğunu belirterek, Salih ağabeyin açıklamaları doğrudur. Geldiği gibi oylansın" açıklamasını yaptı. Söz konusu karar CHP’nin ret oyuna karşın AK Partili üyelerin oyu ile kabul edildi. Caddenin ismi Abdullah Azam olarak kaldı.
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