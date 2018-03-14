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    İBB Meclisi’nde 'Abdullah Azam Caddesi' tartışması

    İBB Meclisi’nde El Kaide tartışması: AK Partili üyeler, Abdullah Azam Caddesi'nin adının değiştirilmesi teklifini reddetti

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Ümraniye Dudullu’da bulunan Abdullah Azam Caddesi’nin ismi İBB Meclisi’nde tartışmalara neden oldu. CHP’liler Azam’ın El Kaide’nin fikir babası olduğunu iddia ederken, AK Partililer ise 'şehit' olduğunu söyledi. Caddenin adının ’Şehitler ve Gaziler’ olarak değiştirilmesi yönündeki teklifi ise AK Partililer tarafından reddedildi.

    Ümraniye Belediye Meclisi’nin, 28 Eylül 2017 tarihinde aldığı ’Abdullah Azam Caddesi’nin isminin ’Şehit ve Gaziler Caddesi’ olarak değiştirilmesi ile ilgili teklif karar dosyası, İBB Meclisi’nin bugünkü oturumunda da gündeme geldi. Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu’nun coğrafi bilgi sistemi ve adrese dayalı kayıtlı sistemini bozduğu gerekçesiyle uygun görmediği değişiklik, meclis oturumunda tartışmalara neden oldu.

    AK Partili Ümraniye Belediyesi’nin, 'Abdullah Azam Caddesi' isminin 'Şehitler ve Gaziler Caddesi' olarak değiştirilmesini öneren teklifi, İBB Meclisi’ne sunuldu. Teklif, AK Partili üyelerin oylarıyla reddedildi.

    Sezgin Tanrıkulu
    © AA/ Fatih Aktaş
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    Konuyla ilgili mecliste konuşan CHP’li meclis üyesi Doğan Subaşı, Abdullah Azam’ın ’İslamcı terörizm’ denilen kavramın fikir babası olduğunu belirterek şöyle konuştu:

    "Kayıp Minare diye bir kitabı var. Türk Kurtuluş Savaşı’nın aslında olmadığını, bunun bir propagandadan ibaret olduğunu söylüyor. Dünyada bizim de karşı olduğumuz ’İslamcı terörizm’ diye bir kavram var. Abdullah Azam’n, bunun fikir babası olduğu kabul ediliyor. El Kaide’nin kurucusu. Hatta ’örgütün başına Usame bin Ladin getirilsin’ diye CIA tarafından öldürüldüğü de söyleniyor. Azam’ın bakın nasıl sözleri var: ’Her Müslüman silah taşımamanın günahını yüklenir.’ Yani her Müslüman silah taşımalı diyor. ’Elinde tüfek bulunmadan Allah’a kavuşan Müslüman günahkardır’ diyor. ’Cihatsız, savaşsız, kansız İslam’ın muzaffer olacağını düşünen kimseler, bu dinin tabiatını tanımıyor’ diyor. ’Ey İslam yanlıları, bombaların nağmeleri, topların gürültüleri, uçakların uğultuları, tank sesleri eğitiminizde kullanılacak şeylerdir’ diyor. El Kaide’nin ideolojik ve teorik liderlerinden bir tanesi. Siz ’şehitler ve gaziler caddesi’ ismi karşılığında ’bu ismi değiştirmeyelim’ diyorsunuz. Bu meclis böyle bir ismi şehit ve gaziler ismi verecek mi vermeyecek mi? AK Parti Grup Başkanvekilinden konuyla ilgili açıklama bekliyorum."

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    Subaşı’nın ardından söz alan Harita Komisyonu Başkanı Mustafa Demir de şu ifadeleri kullandı:

    "İlçe belediyesi sadece bir tavsiye kararı alır. Bunun karar mekanizması İBB Meclisi’dir. Gazete haberini meclise getirenleri esefle kınıyorum. Biz şehitlerin isimlerine karşı değiliz. 2013’te çıkan adrese dayalı coğrafi bilgi sistemine göre, bir ilçede bir isim olacak. Bundan önce aynı mahallelerde aynı isimler olabiliyordu. AK Parti grubunun şehitlere ve gazilere karşı olduğunu söylemek abesle iştigaldir. Gerekli araştırmayı yaptık, Abdullah Azam isminin bir mahsurunu görmedik. El Kaide’nin kurucusu olduğunu nereden biliyorsunuz? Bir internet haberinden yola çıkıp yüce meclisi töhmet altında bırakmayı ben esefle karşılıyorum. Komisyonumuz gerekli araştırmayı yaptı. Şehitler ve gaziler caddesi veya meydanı ismini her ilçede koyuyoruz."

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    Brett McGurk
    © REUTERS/ Muhammad Hamed
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    AK Partili meclis üyesi Salih Akverdi ise, Abdullah Azam’ın bir 'şehit' olduğunu iddia ederek, "CHP’li arkadaşlar, bundan senelerce önce bir caddeye ismi verilen İslam’ın büyük şehitlerinden olan Abdullah Azam hakkında konuşurken, bir araştırma yapsınlar. Abdullah Azam bir şehittir. Şehit edildiğinde El Kaide diye bir teşkilat da yoktu. Afganistan’daki yerleri El Kaidecilere bırakmadığı için şehit edilmişti. Amerika’nın da o zamanlar hoşuna gitmediği için, aynı zamanda Pakistan İslamabad’ta bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu için çocuklarıyla beraber cuma namazına giderken şehit edildi. Bu 1980’lerde olduğu için bugünkü başkanımız da ismini bir caddeye vermiş. Durup dururken bu isim veriliyorsa, elbette bunda bir hikmet vardır. Uzaktan ya da yakından El Kaide ile bir ilişkisi yok, aksine onlar katletti. Arkadaşlar bize teessüf edeceklerine kim olduğunu, neden durup dururken bir Filistinli bir öğretim üyesinin isminin verildiğini araştırsalardı" diye konuştu.

    AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan ise komisyonun aldığı kararın yerinde olduğunu belirterek, Salih ağabeyin açıklamaları doğrudur. Geldiği gibi oylansın" açıklamasını yaptı. Söz konusu karar CHP’nin ret oyuna karşın AK Partili üyelerin oyu ile kabul edildi. Caddenin ismi Abdullah Azam olarak kaldı.

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    Etiketler:
    El Kaide, Abdullah Azam, Ümraniye, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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