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    Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 16. Bölge Müdürü Mehmet Şerif Ekinci

    Elektrik işletmesi müdürü: Hırsız beyefendilerden rica ediyorum, artık yapmayın

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Batman Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Mehmet Şerif Ekinci, iletim hatlarındaki demir parçaların son günlerde hırsızlar tarafından sökülmesi nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadıklarını söylerken "Hırsız beyefendilerden rica ediyoruz. Böyle bir şeye tenezzül etmesinler" dedi.

    Polis
    © AA/
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    TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iletim hatlarının statik dengesini sağlayan demir parçaların hırsızlar tarafından sökülmesi üzerine yüksek gerilim direği devrildi. 

    Devrilen iletim direğinde incelemede bulunan Batman TEİAŞ 16 Bölge Müdürü Mehmet Şerif Ekinci, iletim hatlarındaki demir parçaların son günlerde hırsızlar tarafından sökülmesi nedeniyle ciddi ölçüde problem yaşadıklarını belirtti.

    Batman ile Siirt'in Kurtalan ilçesi sınırında 154 kv iletim direğinden statik demir parçalarının çalınması üzerine direğin devrildiğini ve yüksek gerilim hattın direği devrilmesi ile bir çok bölgeye elektrik verilmediğini belirten Ekinci, hırsızlara seslendi. 

    'HIRSIZLARA YETİŞMEKTE ZORLANIYORLAR'

    Bölge müdürlüğü olarak Batman, Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Mardin illerine baktıklarını, bölgede buna benzer olaylarla karşılaştıklarını söyleyen Ekinci şöyle konuştu: 

    "Ekiplerimizin geceli gündüzlü çalışmalarına rağmen maalesef hırsızlara yetişmekte zorluk çekiyorlar. Onlar söktükçe bizim ekipler takıyor fakat, buna rağmen işi bayağı ilerletmişler bir türlü onların meydana getirdikleri hasarı önleme noktasında çaresiz kalıyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmaya bu vakalarla karşı karşıya kaldıklarında mutlaka Jandarma veya bölge müdürlüğümüze bildirmelerini istiyoruz.

    Okul önünde 'hırsız' ilan edilen öğrenci
    © Fotoğraf: DHA
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    'VATANA İHANET İLE EŞ DEĞER'

    Meydana gelebilecek enerji kesintisinin önlenmesi, halkımız enerjisiz kalmaması için bildirim konusunda bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Çünkü, bizim her direkte 100-150 binlere varan hasarlar meydana geliyor. Ben bunu yapan vatana ihanetle eş değer bir durumdur. Bu anlamda da hırsız beyefendilerden de rica ediyoruz. Böyle bir şeye tenezzül etmesinler. Kendileri küçük bir menfaat uğruna koca bir memleketi enerjisiz bırakma durumu ile karşı karşıya bırakabiliyorlar. Onlar ne yapsalar yapsınlar bizler halkımız için gereken çalışmayı sürdüreceğiz. Bir iletim direğinde en azında 100'ün üzerinde parça sökümü söz konusu. Yazık oldu. Direklerde statik dengeyi yarayan parçaların söküldüğünü görüyoruz. Bu olayın bir benzeri bir hafta önce Gercüş ve Kurtalan ve Siirt tarafında çok sayıda çapraz parça sökülmesi ile hatlarımız yine devrilme noktasına gelmişti. Ancak, ekiplerimiz acil olarak müdahale ettiler iletim hattının devrilmesine engel oldular. Bu hırsızlıklardan dolayı yıllık kuruma maliyeti 1 milyon TL'yi buluyor."

    Etiketler:
    Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Mehmet Şerif Ekici, Batman
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