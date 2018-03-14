Çiftlik Bank yöneticisi gözaltına alındı, tesis sahibinin eşi teslim oldu

Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak, İstanbul'da gözaltına alındı. Taraklı ilçesindeki Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nin sahibinin eşi S.A da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz faaliyet yürütüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank yöneticileri hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak (35), Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Çolak'ın evinde arama yapan ekipler, bazı evraklara el koydu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, sağlık kontrolünün ardından Geyve Adliyesi'ne sevk edildi.

Çolak'ın emniyetteki ifadesinde, şirkete güvenlik görevlisi olarak başladığını, daha sonra şirket yöneticisi olduğunu, kendisinin durumdan haberi olur olmaz istifa ettiğini söylediği öğrenildi.

TESİS SAHİBİNİN EŞİ TESLİM OLDU

Öte yandan, soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nin sahibinin eşi S.A da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu.

İki gün önce, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili kaymakamlığın, 'usulsüz faaliyet yürütüldüğü' yönündeki şikayeti üzerine üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, tesiste arama yapan jandarma ekipleri bazı evraklara el koymuştu.