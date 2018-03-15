TBMM Başkanlığı, Kahraman'ın cevabını haber yapan siteleri engelletti

Meclis Başkanlığı Hukuk Hizmetleri Bürosu, mahkemeye başvurarak Kahraman’ın ‘kişilik haklarının ihlal edildiğini’ savundu.
TBMM tarihinde böyle bir şey olmadı!— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 15 Mart 2018
TBMM Başkanı İsmail Kahraman;
İstismara karşı özel komisyon talebimizi red ettiği gibi, kendi resmi yazısının haberi de engelletiyor. https://t.co/mpQzOFDL2M
Haber sitelerinin cevabı ‘Meclis’i çocuk istismarcılığını koruyan nitelikte aksettirdiği’ öne sürüldüğü başvuru dilekçesinde Tanrıkulu’nun ‘işleme alınmasının mümkün olmadığı bilinen, usule uygun olmayan yöntemle’ teklifi verdiği iddia edildi.
Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, haberleri ‘kişilik haklarını ihlal edici nitelikte’ bularak 35 haber sitesindeki ilgili linki erişime engelledi.
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