TBMM Başkanlığı, Kahraman'ın cevabını haber yapan siteleri engelletti

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'ndan, son 10 yılda istismar vakalarının yüzde 700 arttığını belirterek özel komisyon kurulmasını istedi. Kahraman imzalı yanıtta da bunun mevzuat gereği mümkün olmadığı ifade edildi. Söz konusu yazı da Tanrıkulu tarafından gazetecilerle paylaşıldı. Birçok yayın da bunu haberine konu etti.

Meclis Başkanlığı Hukuk Hizmetleri Bürosu, mahkemeye başvurarak Kahraman’ın ‘kişilik haklarının ihlal edildiğini’ savundu.

TBMM tarihinde böyle bir şey olmadı!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman;

İstismara karşı özel komisyon talebimizi red ettiği gibi, kendi resmi yazısının haberi de engelletiyor. https://t.co/mpQzOFDL2M — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 15 Mart 2018

Haber sitelerinin cevabı ‘Meclis’i çocuk istismarcılığını koruyan nitelikte aksettirdiği’ öne sürüldüğü başvuru dilekçesinde Tanrıkulu’nun ‘işleme alınmasının mümkün olmadığı bilinen, usule uygun olmayan yöntemle’ teklifi verdiği iddia edildi.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, haberleri ‘kişilik haklarını ihlal edici nitelikte’ bularak 35 haber sitesindeki ilgili linki erişime engelledi.